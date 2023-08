Pomeriggio 5, Myrta Merlino e il nuovo spot del programma di nuovo sommersi dalle critiche

Gossip TV

Myrta Merlino sarà la nuova conduttrice di Pomeriggio 5 ed è apparsa nel nuovo spot del programma, che è stato preso di mira con critiche feroci. Ecco cosa è successo!

Pomeriggio 5 è passato sotto la conduzione di Myrta Merlino, dopo la decisione di Mediaset e dei suoi vertici di destituire la precedente conduttrice, Barbara D'urso, dopo oltre 14 anni al timone della trasmissione. In attesa di veder tornare il programma in onda a settembre, Mediaset ha diffuso in tv e suio suoi canali social il nuovo spot che anticipa la riapertura del programma, generando critiche feroci e offese varie da parte del web.

Pomeriggio 5, il nuovo spot tv genera forti critiche: anche Myrta Merlino finisce nella bufera

La notizia che Barbara D'Urso era stata allontanata da Mediaset aveva sconcertato il pubblico della trasmissione, anche perché era arrivata come un fulmine a ciel sereno agli inizi di luglio. La conduttrice aveva poi affermato che il suo contratto sarebbe rimasto in vigore fino a dicembre 2023, ma che non sarebbe più tornata alla conduzione del suo programma di punta, Pomeriggio 5. Dopo diversi rumors su chi avrebbe potuto sostituirla, Mediaset aveva annunciato con un comunicato ufficiale che Myrta Merlino avrebbe condotto il programma.

In attesa di vederla in azione nei pomeriggi di Canale5 a partire dal 4 settembre, la rete ha diffuso i primi spot pubblicitari per annunciarne il ritorno. Nello spot Myrta Merlino dichiara con voce limpida:

"Vi porterò con me nel racconto della realtà...Non vedo l'ora di cominciare"

Confermando l'idea che il programma dovrà avere un nuovo taglio, che sappia essere un entertainment intelligente e che coinvolga il pubblico di Canale5 in storie interessanti e autentiche. Tuttavia, il nuovo spot è stato preso d'assalto da critiche feroci e offese:

"Che errore togliere la D'Urso! Non c'è paragone, Barbara D'Urso è Pomeriggio 5"

Affermazioni che lasciano presagire che il compito di Myrta Merlino di intrattenere ed entusiasmare il pubblico potrebbe rivelarsi più arduo di quanto lei stessa immagini.