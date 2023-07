Pomeriggio 5, il motivo dietro all’addio di Barbara D’Urso: “Non c’entra il trash”

Gossip TV

Il portale Dagospia ha spiegato i motivi per cui Barbara D'Urso non condurrà più il suo storico talk show Pomeriggio 5.

Dopo quindici edizioni, Barbara D'Urso dirà addio a Pomeriggio 5. La notizia è stata diffusa sabato 1 luglio scorso con un comunicato stampa ufficiale diramato da Mediaset.

L'addio di Barbara D'Urso avrebbe un motivo preciso: l'indiscrezione di Dagospia

Sul web sono iniziate molteplici ipotesi legati ai motivi, come quello che Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell'azienda di Cologno, stia attuando ormai da tempo un sorta di "pulizia dal trash" come è avvenuto quest'anno per il Grande Fratello Vip e ciò avrebbe incluso anche il talk show pomeridiano della conduttrice campana.

Secondo quanto ha invece riportato Dagospia, l'addio della D'Urso a Pomeriggio 5 non sarebbe affatto legato ai contenuti ma bensì agli ascolti.

“Barbara “col cuore” finisce ai giardinetti – come dago–anticipato, Pier Silvio Berlusconi mette alla porta la d’Urso: quella che per anni è stato considerato un pilastro di Mediaset, s’è vista chiudere due programmi in pochi mesi fino all’addio al pomeriggio di Canale 5. Pier Silvio vuole ripulire il biscione dal trash? Non proprio visto che manda in onda “Temptation Island”: la verità è che la d’Urso non portava più a casa i numeri”.

La D'Urso pur perdendo lo scontro con La Vita in Diretta su Rai1, ha riscontrato una media quest'anno pari al 16,10% di share, superiore peraltro alle ultime edizioni. Parlando del collega Alberto Matano, conduttore del programma delle rete ammiraglia di Piazza Mazzini, la conduttrice ha tenuto però a precisare a TV Talk:

"Stimo moltissimo Alberto Matano, è un professionista. Così come trovo che La Vita in Diretta sia un programma fatto benissimo, realizzato con grandi mezzi. Però non può essere considerato un concorrente, perché parte molto prima rispetto a Pomeriggio 5 e finisce molto dopo. Poi loro hanno pochissime interruzioni pubblicitarie. A volte vanno avanti per un’ora o un’ora e mezza senza pubblicità, io invece mi fermo ogni venti minuti e ne sono felice. Quindi direi che non siamo in concorrenza”.