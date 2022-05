Pomeriggio 5, è scontro (super trash) tra Alessandra Mussolini e Antonio Zequila: Barbara d’Urso senza parole

Gossip TV

Nello studio di Pomeriggio 5 va in scena uno scontro epico tra Alessandra Mussolini e Antonio Zequila, sotto lo sguardo attonito di Barbara d’Urso.

Nello studio di Pomeriggio 5, dopo lo spazio dedicato alla cronaca e alla politica, c’è sempre un momento pensato per rilassare i telespettatori, parlando di televisione e dei reality show del momento come L’Isola dei Famosi. Intervenuto in studio per parlare della sua esperienza come naufrago, con un faccia a faccia con Floriana Secondi, Antonio Zequila ha finito per litigare furiosamente con Alessandra Mussolini, dando vita ad uno scontro veramente trash. Ecco cosa è successo nel corso della puntata e la reazione di Barbara d’Urso.

Pomeriggio 5, Zequila contro Alessandra Mussolini

Avreste mai pensato che fosse possibile uno scontro all’ultima mutande? Ebbene sì, Antonio Zequila e Alessandra Mussolini sono stati in grado di discutere per indumenti intimi, simbolo dello scontro più epico che l’attore partenopeo ha avuto sul piccolo schermo, coinvolgendo anche Barbara d’Urso, che ha tentato di separare i due litiganti nello studio di Pomeriggio5. Ma procediamo con ordine. Barbarella dedica ogni giorno una striscia del suo programma pomeridiano ai reality show più in voga del momento e si è, dunque, parlato de L’Isola dei Famosi, dove Patrizia Bonetti ha mostrato le scottature. Antonio Zequila è intervenuto in trasmissione per il primo vero confronto con Floriana Secondi, la quale si è scontrato più di una volta in Honduras. Secondo Alessandra Mussolini, ospite in collegamento, Zequila non dovrebbe lamentarsi di nulla, dato che è stata Floriana a risentire della sua vicinanza e non il contrario. Sentendosi chiamare “Er Mutanda”, Zequila è esploso e ha iniziato a lanciare una sequela di accuse sconclusionate a Mussolini.

“Questa è una battuta fuori posto e antica e non te la concedo. Non ti permetto di fare queste battute. L’handicap non era la sciocchezza che hai detto. L’handicap era il cinturone che portavamo. Noi pensavamo di fare un percorso individuale. Invece quello ha penalizzato sia me che lei. Non dica queste sciocchezze, sono termini antichi che non le rendono giustizia. Ascolta, quando io facevo teatro a Londra, te nemmeno facevi la politica. Queste sciocchezze non le tollero […] Io ho fatto teatro con Zeffirelli. Anzi le ho dato pure un passaggio in macchina ad Alessandra. Quindi queste assurdità io non le tollero - riporta Biccy - Basta con sta mutanda. Non ci sono mutande finiscila. Se io sono mutanda tu eri in topless. Dici cose di 20 anni fa e basta co sta mutanda. Qualcuno si ricorda anche senza la mutanda se vogliamo essere proprio sinceri”.

Ascoltando le velate, ma non troppo, accuse di Antonio la politica ha perso la pazienza ed è esplosa. Mussolini si è scagliata duramente contro l’ex naufrago, sotto lo sguardo attonito di Barbara d’Urso che ha cercato di mettere pace tra i due contendenti, invitandoli a rimandare le polemiche sulle mutande in un’altra sede.

“Quando uno va a ripescare cose dal passato si commenta da solo. Chi se ne frega che stavo in topless. Tu te metti la mutanda e noi donne stiamo come vogliamo. No fermati adesso! Barbara aspetta, ripeti quello che hai detto Er Mutanda, mutandaccia… Da oggi ti chiamo boxer! Ripeti ciò che hai appena detto. Dimmi quello che hai detto in faccia. E non dire che era una cosa simpatica dimmi in faccia tutto”.

Scopri le ultime news su Pomeriggio 5.