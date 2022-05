Gossip TV

Eva Henger e Massimiliano Caroletti hanno parlato a Pomeriggio 5 dopo l’incidente.

A qualche giorno dal terribile incidente stradale avvenuto nei pressi nei pressi di Kaposvar, in Ungheria, l'attrice ungherese Eva Henger, madre di Mercedesz, presto tra i naufraghi della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi e il marito Massimiliano Caroletti, sono stati ospiti in collegamento a Pomeriggio 5, il talk show di Barbara D'Urso in onda ogni pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

Eva Henger parla dall’ospedale: “Ci vorrà qualche mese per camminare”

Eva e Caroletti sono si sono potuti ricongiungere dopo il ricovero in due strutture ospedaliere diverse e, nel corso del collegamento, hanno rilasciato le prime dichiarazioni direttamente dall'ospedale in cui l'attrice ungherese e il marito si trovano in questo momento. La Henger ha ringraziato tutti per il grande affetto che li ha travolti e ha poi spiegato i tempi del suo completo recupero.

"Mi sento malissimo, ho molto male ma piano piano… Ci vorrà qualche mese. Piano piano tornerò a camminare".

Per Eva ci sono state diverse fratture che la renderanno ancora immobile. E' stato poi chiarato che, fortunatamente, la loro figlia Jennifer non era con loro il giorno dell'incidente e questo le ha salvato la vita:

"Questa è stata la più grande fortuna. Se lei era in macchina era morta. Lei slacciava sempre la cintura, già da piccola, per fare sti Tik Tok. Lei non ci sarebbe più"

L'ex modella ha condiviso anche il suo grande dolore quando ha appreso che nell'incidente hanno perso la vita due persone.

"Io mi sento in colpa continuamente”.

Per la Henger si prospetta una lunga convalescenza in seguito alle tante fratture riportate.