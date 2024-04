Pechino Express, Anticipazioni quinta Puntata in onda stasera su Sky Uno

Gossip TV

Stasera, giovedì 4 aprile 2024, va in onda la quinta puntata della nuova stagione di Pechino Express - La rotta del Dragone. Ecco le Anticipazioni sulle show targato Sky.

Nuova puntata, nuove entusiasmate tappa per le coppie ancora in gara a Pechino Express, la “Rotta del Dragone”. Questa volta ci sarà un’eliminazione? Chi si aggiudicherà la vittoria e la possibilità di eliminare gli avversari? Come se la caveranno le coppie ad affrontare le nuove insidie del percorso più adrenalinico della televisione italiana? Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate della quinta puntata di Pechino Express, in onda oggi giovedì 4 aprile 2024, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Pechino Express, le Anticipazioni della quinta puntata in onda stasera su Sky

Prosegue il viaggio delle coppie in gara nella nuova edizione di Pechino Express, e questa sera giovedì 4 aprile 2024, andrà in onda la quinta puntata in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. . Finalmente le coppie giungono in Laos dopo le impegnative corse nel Vietnam del Nord. I viaggiatori cominceranno l’esplorazione di un nuovo territorio, con sorprendenti tradizioni e inediti contrasti a cui abituarsi in fretta per percorrere il più rapidamente possibile i 263 chilometri che separano Muang Xai dal traguardo di puntata a Luang Prabang.

Ai nastri di partenza della quinta tappa, la prima nel cuore del Laos, ci sono: Fabio ed Eleonora Caressa a formare la coppia de “I Caressa”, poi Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini “I Giganti”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”, e Megan Ria e Maddalena Svevi “Le Ballerine”.

Nel villaggio di Nasiengdy, la coppia che firmerà per prima il libro rosso conquisterà direttamente l’immunità e l’accesso alla tappa successiva, mentre chi arriverà secondo otterrà una posizione in classifica. I viaggiatori ripartiranno poi di corsa in direzione del tappeto rosso a Luang Prabang, antico cuore spirituale del Paese dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO, e qui verrà svelato il contenuto della busta nera che decreterà se la prima tappa in Laos è eliminatoria o meno, e di conseguenza segnerà anche il destino dei viaggiatori in gara a Pechino Express.

