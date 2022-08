Paolo Bonolis e Enrico Brignano ai ferri corti: retroscena assurdi, c’entra Gigi Proietti

Gossip TV

Sembra che l’amicizia tra Paolo Bonolis ed Enrico Brignano sia finita per sempre. Ecco i retroscena.

Sembra che la decennale amicizia tra Paolo Bonolis ed Enrico Brignano sia finita per sempre. L’attore comico non ha invitato il presentatore al suo matrimonio con la compagna Flora Canto, la quale recentemente ha lanciato qualche frecciatina a Sonia Bruganelli. Si vocifera che i problemi risalgano al giorno del funerale di Gigi Proietti: ecco perché.

Bonolis e Brignano: fine di una lunga amicizia

Tra Paolo Bonolis e Enrico Brignano è nata una bellissima amicizia, durata per decenni, che ha finito per il coinvolgere anche le rispettive mogli Sonia Bruganelli e Flora Canto. Da diversi anni, tuttavia, i quattro sono apparsi sempre meno insieme e Flora ha lanciato una bella provocazione a Sonia, non troppe settimane fa, approfittando della domanda spinosa di un suo fan su Instagram.

Anche Sonia ha confermato di non aver più alcun rapporto con Brigano e sua moglie, legalmente tale dopo le nozze che si sono tenute poche giorni fa e che hanno coronato una relazione lunga, intensa e piena d’amore, grazie anche a due splendidi figli. Una recente soffiata a DiPiù Tv, conferma il pettegolezzo su Bonolis e Brignano:

“Al matrimonio si è parlato molto dell’assenza di Bonolis. Sonia e Flora un tempo erano molto amiche, anche per via del rapporto dei loro compagni: poi è successo qualcosa. Non è molto chiaro il motivo del disaccordo. Fatto sta che ora non si rivolgono più la parola e non si parlano neppure Enrico e Paolo”.

Secondo alcune fonti, lo screzio sarebbe nato durante i funerali di Gigi Proietti, presenziati da Paolo ed Enrico, quando il presentatore avrebbe fatto una battuta sconveniente sull’amico attore. In quell’occasione Flora si espose negando tutto e cercando di sedare i pettegolezzi, ma tutt’ora rimane l’unica spiegazione valida per la fine di questa amicizia.