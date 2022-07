Grande Fratello Vip, Flora Canto risponde a Sonia Bruganelli sulla polemica dell’aereo privato

Gossip TV

Flora Canto replica per le rime a Sonia Bruganelli dopo la polemica alzata dall’opinionista del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore, le parole di Sonia Bruganelli a proposito di quei Vip che si lamentano degli aerei pubblici invece che affittarne uno privato hanno creato non poche polemiche. Ora arriva la risposa sarcastica di Flora Canto all’opinionista del Grande Fratello Vip.

GF Vip, Flora Canto punge Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli si è resa protagonista di una nuova polemica su Instagram. L’opinionista del Grande Fratello Vip, confermata per la nuova edizione al fianco di Orietta Berti, ha parlato dei disagi che le compagnie aeree stanno provocando ai passeggeri, ammettendo di preferire pagare un aereo privato piuttosto che rischiare di sostare per interminabili ore in aeroporto, perdere il bagaglio oppure scoprire solamente all’ultimo momento che il suo volo è stato cancellato.

“Giuro che prima o poi la smetto… Per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto , riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”.

Il messaggio scritto da Sonia ha provocato molti commenti negativi, da parte di tutto coloro che trovano che la moglie di Paolo Bonolis stia ostentando in modo fastidioso e forzato la sua possibilità economica. Anche Flora Canto, vittima di una brutta disavventura con una compagnia aerea come raccontato da lei stessa sui social, è stat interpellata a proposito della replica che Sonia ha dato a tutti coloro che si lamentano per i disagi, lanciando una frecciatina chiara all’opinionista.

“Ma fa benissimo! Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi!”

