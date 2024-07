La Talpa a rischio? Dietrofront di alcuni concorrenti già annunciti

Gossip TV

Nicola Ventola da forfait all'ultimo e il cast de La Talpa, il cast del reality show in onda in autunno su Mediaset, già traballa.

Il futuro de La Talpa sembra essere appeso a un filo e potrebbe rischiare seriamente di non vedere la luce o, nella migliore delle ipotesi, di subire un considerevole ritardo nella sua realizzazione. Il ritorno del reality show targato Mediaset è previsto ad ottobre con alla conduzione Diletta Leotta, conduttrice sportiva sull'emittente DAZN che farà il debutto nell'azienda di Cologno Monzese. Il cast, annunciato qualche giorno fa, tuttavia, traballa.

La Talpa: almeno tre concorrenti già annunciati avrebbero dato forfait

Secondo quanto riportato da DavideMaggio, sarebbero già quattro i vip che, dopo essere stati contattati per partecipare al programma, avrebbero deciso all'ultimo minuto di ritirarsi, lasciando così la produzione in una situazione di incertezza.

Tra questi nomi spicca quello di Nicola Ventola, considerato il fiore all’occhiello dell’edizione. L’ex calciatore, noto al grande pubblico non solo per la sua carriera sportiva ma anche per la sua simpatia e presenza mediatica, avrebbe declinato l’offerta a causa di altri impegni professionali che gli impedirebbero di partecipare al reality. La sua decisione rappresenta un duro colpo per la produzione, che lo aveva individuato come uno dei protagonisti di punta del cast, capace di attirare l’interesse del pubblico e dare visibilità al programma.

“Il bomber ha appena lanciato sul web Viva El Futbol, il format calcistico che lo vede protagonista assieme a Lele Adani e Antonio Cassano che, nella intenzioni” – si legge sul portale – “Proprio i compagni sarebbero stati scettici sulla partecipazione al reality nei giorni in cui la nuova avventura di commento calcistico è chiamata a prender forma. Fremantle era comunque disposta a garantire, durante il periodo di set de La Talpa, previsto a fine agosto, il collegamento di Ventola con Cassano e Adani”.

Non solo Ventola, si sarebbero tirati indietro almeno altri tre concorrenti annunciati come ufficiali. Questo il cast annunciato da FqMagazine:

FqMagazine ha annunciato oggi i tredici concorrenti ufficiali che faranno parte del cast: la showgirl ex naufraga ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Jo Squillo, l'ex inviato delle Iene, Marco Berry, l'attore e modello Alessandro Egger, la coppia di ballerini formata da Veronica Peparini, e Andreas Muller, l'attore ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi Gilles Rocca, l'ex velina e opinionista Ludovica Frasca, la schermitrice olimpionica Elisa Di Francisca, madre natura nell'ultima stagione di Ciao Darwin, Orian Ichaki, la conduttrice Lucilla Agosti, l'ex naufraga ed ex gieffina del Grande Fratello Marina La Rosa e l'ex pilota MotoGP Marco Melandri.