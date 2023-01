Paola Caruso è fuori dall'ospedale, ma non si placa la preoccupazione per il figlio Michele

Gossip TV

La showgirl Paola Caruso è stata ricoverata a causa di un forte malore, generato dallo stress per un problema piuttosto grave che sta vivendo il figlio Michelino. Anche se ora è fuori dall'ospedale, la preoccupazione non l'abbandona. Ecco cosa è successo.

Ricoverata nei giorni scorsi, Paola Caruso è uscita dall'ospedale. Lei stessa aveva dato l'annuncio sui social con una storia Instagram e anche se il ricovero è stato di breve durata, purtroppo, non si può dire lo stesso della disgrazia capitata al figlio Michelino.

Paola Caruso, ancora preoccupazioni per il figlio Michelino

L'ex volto di Avanti un altro aveva avuto un forte crollo pisco-fisico a causa dello stress generato dai problemi di salute del figlio Michele. Il bambino ha solo 4 anni ed è nato dalla relazione con l'imprenditore Francesco Caserta. Con lui, recentemente, Paola Caruso ha chiuso ogni rapporto, dopo il secondo tentativo di far funzionare la storia. Ecco cosa ha scritto dopo l'uscita dall'ospedale la showgirl:

"Finalmente a casa con il mio amore. Grazie a tutti per le chiamate e i messaggi, ho bisogno di tanto riposo, ma ci rimetteremo presto, siamo uno la forza dell'altro."

Sui problemi di salute del figlio Paola Caruso non ha dato ulteriori spiegazioni, se non che si è trattata di "una vera disgrazia che richiederà molte terapie". In molti hanno ipotizzato si tratti di problemi neurologici e che queste terapie dureranno anche nei prossimi mesi.

Negli ultimi giorni, Caruso ha dovuto anche difendersi dagli attacchi degli haters, per essersi mostrata sorridente con il bambino il giorno di Natale, dopo aver rivelato che Michelino aveva subito questa disgrazia. Ma l'ex inviata di Barbara d'Urso ha precisato che è una madre e finché potrà farà di tutto per far passare dei giorni felici al suo bambino.