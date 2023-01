Paola Caruso viene ricoverata in ospedale dopo il dramma del figlio

Gossip TV

"Dalla disgrazia non mi sono più ripresa", il drammatico sfogo della showgirl ex naufraga, Paola Caruso

Qualche settimana fa, la showgirl calabrese, Paola Caruso è tornata sui social motivando la sua lunga assenza durante la quale ha preferito chiudersi nel silenzio dopo aver vissuto e affrontato una disgrazia successa al figlio Michele.

Paola Caruso ricoverata in ospedale: "Dalla disgrazia non mi sono più ripresa"

Tornati da una vacanza a Sharm el-Sheikh, il figlio è stato ricoverato d'urgenza e combatte ancora con accertamenti e terapie varie a cui dovrà sottoporsi ancora per molto tempo.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha raccontato di aver passato un momento molto doloroso anche se non è voluta entrare nel dettaglio:

Ho deciso di fare questa storia a distanza di un mese. Molti mi chiedono dove sono andata, che fine ho fatto, non sto più pubblicando, non sto più facendo attività sui miei social per una ragione molto importante. Eravamo a Sharm, con mio figlio, e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza, per una disgrazia successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapie e faremo molta terapia per tanto tempo.

Nonostante pare stesse vivendo le festività natalizie in un clima piuttosto sereno, testimoniato da alcune foto davanti all'albero di Natale abbracciata al figlio e poi i festeggiamenti per Capodanno in cui ha augurato e pace e felicità per tutti, poche ore fa Paola Caruso ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha raccontato di essere finita in ospedale per lo stress accumulato:

Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di essere forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita, e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata.