Paola Barale incontenibile, critiche amarissime a Ballando con le Stelle!

Gossip TV

Paola Barale, concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, spara a zero sulla trasmissione e su Milly Carlucci.

Tra poco più di un mese tornerà su Rai 1 la nuova edizione di Ballando con le Stelle ma c’è qualcuno che ancora non ha digerito quanto accaduto nel corso dell’ultima edizione. Stiamo parlando di Paola Barale, che proprio non ha gradito la linea tenuta da Milly Carlucci per il programma danzante.

Paola Barale spara a zero su Ballando con le Stelle

Paola Barale ha preso parte all’ultima edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1, in coppia con il ballerino professionista Roly Maden. Mentre vengono rivelati i primi sei concorrenti ufficiali della nuova edizione, che prenderà il via ad ottobre sempre con Milly Carlucci come presentatrice, la presentatrice si è sfogata sulla sua esperienza nello show danzante, che è stato molto meno entusiasmante di quanto avrebbe previsto. Secondo Barale, che ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo il trattamento ricevuto dai giudici, che a sua detta avrebbero tentato in tutti i modi di provocarla per avere una reazione importante in prima serata, Ballando con le Stelle è molto più gossiparo di quanto vorrebbe far credere la Carlucci.

“Il sabato sera la gente vuole rilassarsi e Ballando con le Stelle italiano, l’anno scorso, è stato veramente pesante e io non ho aderito a questo perché è diventato gossip e quindi non è andato come avrei voluto io perché questa cosa mi ha impedito molto di esprimermi. Dall’altra parte sono molto felice di averlo fatto perché il ballo fa benissimo - ha ammesso Barale, ospite di Liberrima Lecce - Da un certo punto di vista mi ha fatto bene, dall’altro sono rimasta un po’ dispiaciuta perché lo pensavo diverso. Io avevo deciso di accettare perché mi sembrava un programma meno ‘gossipparo’ e invece l’anno scorso lo è stato”.

Una stroncatura bella e buona al programma di Carlucci quella lanciata da Barale, che avrebbe ben più di qualche appunto contro il programma di Rai 1. Paola, dopo questa esperienza non propriamente positiva, potrebbe diventare nuovo volto de La Pupa e il Secchione Show su Italia 1 insieme ad Enrico Papi, ufficialmente tornato in Mediaset e premiato da Piersilvio Berlusconi con un programma in prima serata. La notizia del coinvolgimento di Paola è trapelato negli ultimi giorni, ma ancora nulla è stato ufficializzato mentre è chiaro che non sarà lei la nuova opinionista del Grande Fratello Vip, dato che la scelta è ricaduta su Cesara Buonamici.