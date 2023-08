Ballando con le Stelle, ecco i nomi dei primi 6 concorrenti ufficiali!

Gossip TV

Ballando con le Stelle ritornerà il prossimo autunno e sono finalmente stati svelati i primi 6 concorrenti ufficiali! Ecco di chi si tratta!

Ballando con le Stelle farà ritorno nel palinsesto di Rai1 il prossimo 21 ottobre e Milly Carlucci è più carica che mai per la nuova edizione del suo dancing show, uno dei programmi di punta della rete.

Ballando con le Stelle, svelati i nomi dei primi 6 concorrenti!

Tra i misteri della nuova edizione di Ballando con le Stelle c'è Selvaggia Lucarelli e il suo ritorno o abbandono del programma: nell'ultima edizione le critiche contro la giornalista da parte dei suoi colleghi giudici, in particolare le beghe con Mariotto, e le liti con Iva Zanicchi sembravano aver convinto Lucarelli che quella del 2022 sarebbe stata l'ultima edizione a cui avrebbe partecipato, Ma, dopo diversi rumors e segnalazioni poi smentite, sembra certo che Selvaggia Lucarelli farà ritorno nel programma anche per l'edizione del 2023.

E, nel frattempo, si susseguono anche le voci sui possibili concorrenti che faranno parte del cast di ballerini provetti della nuova edizione del dancing show: dopo la smentita che Barbara D'Urso sarà una delle concorrenti, ecco che da Dagospia arrivano i primi 6 nomi ufficiali del programma. Si tratta di grandi nomi del mondo dello spettacolo, un cast davvero eccezionale, che comprenderà Ricky Tognazzi, Simona Ventura, il giornalista Antonio Caprarica, Teo Mammuccari, Bobby Solo e Bruno Barbieri. Nel caso dello chef e di Ventura si tratta di un'ulteriore conferma, dato che già qualche settimana fa si vociferava che i due vip avrebbero fatto parte del cast.

Per quanto riguarda Mammuccari, dopo il suo allontanamento da Mediaset, sembra che per lui non si prospetterà solo Ballando con le Stelle, ma anche molto altro:

"Teo Mammuccari sarà un nuovo concorrente del programam della Carlucci, fino allo scorso anno impegnato in giuria a Tu si que vales e alla cunduzione de Le Iene. Dicono che per questa nuova esperienza avrebbe ottenuto un cachet importante, ma soprattutto un passaggio in Rai non one shot, un pacchetto che preverebbe il ruolo di concorrente alla corte di Milly Carlucci e un programma tutto su su Rai2. Sarà vero?"

Non ci resta che attendere ulteriori conferme e scoprire quali altri nomi arricchiranno il dancing show di Rai1!