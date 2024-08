Paola Barale a cuore aperto: "Quando ho smesso di lavorare con Costanzo, il mio telefono ha smesso di squillare"

Gossip TV

L'ex showgirl e conduttrice televisiva si è raccontata al Corriere della Sera: "Single dal 2015. Ma questo non significa che non ho avuto qualcuno. Raz Degan? Mi ha tradito"

Class 1967 originaria di Fossano, ex showgirl e conduttrice televisiva, Paola Barale, si è raccontata a cuore aperto al Corriere della Sera, in una lunga intervista in cui ha ripercoso la sua carriera nel mondo dello spettacolo, iniziata negli anni '80, grazie alla sua somiglianza con la famosa cantante Madonna.

Paola Barale: "Ho detto no all’Isola dei famosi e al Grande Fratello perché non ho freni inibitori"

Questo aspetto l'ha portata a lavorare come sosia della pop star in diverse occasioni, dando inizio alla sua ascesa nel mondo dello spettacolo. Paola è diventata nota al grande pubblico come valletta di Mike Bongiorno nei programmi televisivi "La Ruota della Fortuna" e "Tutti x uno," dove ha lavorato dal 1989 al 1995. Questi ruoli le hanno permesso di farsi conoscere per la sua simpatia, professionalità e il suo stile unico, facendola diventare uno dei volti più amati della televisione italiana. Successivamente, ha lavorato come conduttrice e co-conduttrice in diversi programmi di successo, come "Buona Domenica" e "La sai l'ultima?". Ha anche partecipato a diversi reality show, tra cui "L'Isola dei Famosi" e "Pechino Express," in cui ha mostrato il suo spirito avventuroso e la sua capacità di adattamento La Barale, reduce da una tournée teatrale in scena al Teatro Golden, ha parlato di quanto era apice della sua carriera e delle scelte che ha fatto per ampliare i propri orizzonti:

"Se fossi ancora la ragazza che girava la ruota della fortuna in un programma di Mike Bongiorno dovrei preoccuparmi. Le esperienze ci cambiano e io ho avuto una vita piena: lavoro da 40 anni, ho iniziato a 17. Ringrazio l’universo per avermi portato tante opportunità, ma già quando lasciai Buona Domenica nel 2002 quella tv me la sentivo stretta"

La showgirl ha raccontato il motivo per cui ha deciso di lasciare alcuni programmi, tra cui Buona Domenica:

"C’era meno spazio per l’intrattenimento che piaceva a me. Non c’erano più gag con Fiorello e gli ospiti come Brian Adams, Phil Collins, le Spice Girls venivano sostituiti dai concorrenti del Grande Fratello. Ricordo che Costanzo faceva scendere gli ospiti da una scalinata perché diceva che comunicava divismo. A un certo punto, fece scendere una signora qualunque, con la busta della spesa, sospettando che sarebbe bastato a farne un personaggio, Aveva ragione. In quell’intuizione c’era tutto quello che sarebbe successo in tv. In trasmissione, presero a invitare le donne col seno grosso e si discuteva se era vero o rifatto, una cosa che trovo agghiacciante ancora oggi. Era anche un periodo in cui non stavo più bene con il mio marito dell’epoca. Mi dissi che ero fortunata, avevo guadagnato tanto e che quando hai la possibilità di scegliere la devi onorare. Per cui, me ne andai. Un anno dopo, io e Gianni Sperti ci eravamo lasciati, ma ero passata da essere richiesta tutti i giorni ad avere di colpo nessuna richiesta. Può essere deleterio, se non hai un equilibrio solido".

"Quando Canale 5 mi chiese se volevo presentare La sai l’ultima? con Gerry Scotti, accettai, ma mi dissero che dovevo essere io a dirlo a Mike, che era un signore vecchio stile. Avevamo un rapporto formale, come fra datore di lavoro e dipendente. Glielo comunicai e sembrava che l’avesse presa bene. Torna il giorno dopo e, in studio, davanti a tutti, mi accusa di irriconoscenza, mi tratta malissimo. Non me l’aspettavo. Ebbi una crisi di pianto pazzesco. Costanzo non mi fece scenate, ma andai via e il telefono smise di squillare. Non sono esperta in matematica, ma uno più uno fa due. Comunque, non ero capricciosa: ero portatrice di novità non sempre apprezzate"

Parlando della sua lunga relazione con il modello e attore Raz Degan, La Barale ha dichiarato:

"Sono single dal 2015. Ma questo non significa che non ho avuto qualcuno. Sono per la “situationship” più che per la relationship. È ora che le donne possano ammettere di avere una vita sessuale senza essere giudicate. Nell’arco di una relazione lunga, ti metti in discussione. Ma, ormai, sono antiperdono, perché ho perdonato e poi ho scoperto che lui (Raz Degan) ci era ricascato. E lì ho dovuto imparare a lasciare anche se ero ancora innamorata. Da allora, davanti a un uomo, mi chiedo se sta dicendo la verità o è un fake. Poi: spero ancora di aprire un portone e sbattere contro l’uomo della mia vita, ma quell’uomo non mi metto a cercarlo, non mi manca"

Paola ha raccontato anche perché non intende partecipare a reality come il Grande Fratello o L'Isola dei Famosi: