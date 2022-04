Paola Barale a Belve parla della presunta omosessualità di Gianni Sperti

Gossip TV

La showgirl, ospite nel talk show di Rai2, ha risposto ad una domanda sull'ex marito Gianni Sperti e ai rumors sul suo orientamento sessuale.

Paola Barale ieri sera è stata ospite a Belve, il talk show ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda in seconda serata su Rai Due. L’ex volto de La Ruota della Fortuna e di Buona Domenica ha parlato di molti aspetti privati della sua vita e della sua carriera, come le voci sulla sua presunta omosessualità e quella del suo ex marito, Gianni Sperti.

Paola Barale a Belve: "Nulla contro le donne ma sono attratta da altro..."

La Barale ha specificato, ancora una volta, di non essere omosessuale di non aver mai avuto una storia con Maria De Filippi, come si è spesso vociferato in passato:

"Nulla contro le donne, però preferisco il fallo. Ti è piaciuta? Ci siamo? Finalmente l’abbiamo detto. Viceversa non avrei problemi a dirlo ma sono attratta da altro a livello sessuale. Ho bisogno di un po’ di testosterone insomma."

La Fagnani le ha chiesto se c’è qualche motivo per cui sia nato anni fa il noto gossip che l’avrebbe vista protagonista di un triangolo tra i due coniugi, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

"So qual è la spiegazione ma la tengo per me. La cosa strana è che io non conosco bene Maria De Filippi, se l’ho vista 10 v0lte in tutta la mia vita ai tempi di Buona Domenica…""Io mi sono data una risposta e una potrebbe essere perché io non sono mai scesa a compromessi sessuali per lavorare quindi non l’ho mai data a nessuno per lavorare quindi di conseguenza non dandola a nessuno puoi anche diventare gay insomma e l’altra me la tengo per me perché non riguarda solo me. Credo che parta da qualcosa. A un certo punto tutti lo davano per scontato. Secondo me parte da un qualcosa, da una situazione a me vicina e che forse ha fatto sì che si pensasse a questa cosa."

Paola Barale sulla presunta omosessualità dell'ex marito Gianni Sperti

La showgirl ha parlato anche dei gossip in merito alla presunta omosessualità del suo ex marito, l'opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti.

"Allora, io odio il gossip a prescindere. Non seguo il gossip sul mio ex marito Gianni Sperti. Non so cosa dicano su di lui. Ma mi stupisce di più la mia insomma."

Dopo la fina del matrimonio con Sperti, la Barale ha avuto una lunga storia d'amore con Raz Degan. Per entrambi i suoi ex compagni, la showgirl non ha speso parole particolarmente positive, reputandoli entrambi sleali:

"Sì è vero, ho detto che sia Gianni Sperti che Raz Degan con me non hanno mostrato la loro vera natura. Cioè? Questo! Lei sicuramente capisce cosa volevo dire. Non sono stati veri e leali. Se uno non ha il coraggio di essere sé stesso mi scende proprio la catena. Se intendo tradimenti? No intendo tutto! Anche tradimenti e a me un uomo che tradisce mi sembra proprio uno schifo”.