“Ora puoi indossare tacchi senza sensi di colpa”, tutti i like (esilaranti) di Chiara Ferragni contro Fedez

Chiara Ferragni ha rotto il silenzio sui social e su TiKTok si è divertita con i suoi follower palesandosi con evidenti frecciatine nei confronti del suo ex compagno (ancora marito) e padre dei suoi due figli, Fedez, paparazzato a Monaco mano nella mando con la giovane modella francese Garance Authié.

Chiara Ferragni on fire contro Fedez!

La Ferragni postato un selfie con un'espressione di disgusto, poi ha chiesto ai suoi follower di suggerire una didascalia e ci sono stati diversi like che hanno immediatamente suscitato attenzione e ilarità.

"Ora puoi indossare tacchi senza sensi di colpa” ha scritto un utente ed è arrivato poi il cuoricino della Ferragni in segno di approvazione. Ma i commenti dei fan non sono finiti. La nota influencer digitale ha aggiunto il "like" ad altre esilaranti "caption" suggerite dai suoi numerosi follower, tra cui: "Il mio ex ha un'altra bambina da portare all'asilo", "Quando mio marito cerca di farmi ingelosire con la prima scappata di casa che trova".

Nel weekend appena concluso, le foto di Fedez con la giovane modella hanno letteralmente infuocato i media e il video in cui il rapper si è mostrato mano nella mano con la ragazza sono diventati immediatamente virali. Chiara si trovata invece a Madrid con i figli, Leone e Vittoria e il cane Paloma con cui si è immortalata su Instagram. In questa occasione anche un altro like della Ferragni non è passato inosservato. Allo scatto insieme all'amico a quattro zampe, un utente ha scritto: "Guarda visti gli ultimi sviluppi, posso solo dirti “good riddance”! . Per gli ultimi sviluppi, naturalmente, si stava facendo riferimento alla paparazzata di Fedez e la frase in questione, che significa “Finalmente, era ora!” ha invogliato Chiara ad un ennesimo, eloquente like.