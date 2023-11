Nuovo video (esilarante) postato da Netflix: Ilary Blasi risponde ai commenti degli utenti

Gossip TV

Mentre il docu-reality Unica - uscito venerdì 24 novembre - sta facendo il boom di visualizzazioni su Netflix, compare un nuovo video di Ilary Blasi che risponde a qualche commento (anche velenoso da parte) dei telespettatori: dai ritocchini estetici al suo modo di condurre sopra le righe.

Il nuovo video di Ilary Blasi su Netflix

Ecco i commenti e le risposte della conduttrice romana:

Ciao, sono Ilary Blasi e oggi risponderò a qualcosina che avete scritto su di me." ha esordito la conduttrice romana.

"Praticamente Ilary Blasi è Ivana Spagna tra qualche anno" scrivono alludendo ai ritocchi estetici di Ilary che replica: "Può essere, Ciao Ivana"

"Quaranta minuti e già mi manca Ilary Blasi con gli occhi al cielo e i suoi 'no, tua madre non è in studio, ciao' .

"Praticamente quando vengono i parenti in studio delle volte c'è la mamma, il fratello, l'amico e spesso mi chiedono 'c'è nessuno per me?' ed è divertentissimo dire: No, non c'è nessuno per te"

"Ho recuperato ora l'intervista ora di Ilary Blasi, ma in che senso voleva chiamare Chanel, Roma?"

"L'opzione invece di chiamarla Chanel era Roma, per fortuna l'abbiamo chiamata Chanel non so quale era meglio. "

"Comunque una di quelle cose che vive proprio rent free nella mia mente è un'intervista in cui Gerry Scotti racconta di quando vide un ragazzino mezzo incappucciato che aspettava Ilary nei camerini di Passaparola e gli fa "So Francesco"

Si mentre registravo Passaparola mi veniva a trovare e quindi si nascondeva dietro le quinte indossava un capellino e non se ne era accorto e poi ha capito che era Francesco Totti.

"Io vorrei così tanto essere Ilary Blasi, bellissima, simpaticissima, divertentissima, ironica e caciarona, giuro la amo."

"Ti amo anche io, chiunque tu sia"

"Mi sembra chiaro che la lite di Ilary Blasi e Fabrizio Corona deve finire tra i libri di storia, perché le generazioni future devono sapere"

"Mi sembra un po esagerato, i ragazzi studiassero altro...è stata un po' una coattata, come diciamo noi a Roma, quindi sono venuta fuori un po' al naturale.

"A me Ilary Blasi non piace proprio nella conduzione di questo programma. Ha una pazienza pari alle zero, ha un'arroganza nel porsi terrificante."

"E vabbè... non si può piacere a tutti, cambia canale"

"Posto che non c'è niente di più lontano da me del tifo del calcio ma a me Ilary dalla storia della separazione è calata diciotto milardi di punti."

"E allora guarda Unica e poi ne riparliamo"

Sogno di avere un'amicizia come quella tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin

"Ci conosciamo da tanti anni, da quando ho iniziato a fare televisione è bello, un'amicizia che dura così nel tempo e nel lavoro"

"Molto realistici con Ilary Blasi che deve fare la lavata degli asciugamani dei figli. Quella che non saprà nemmeno dove sta la lavatrice in casa"

"Faccio anche altro ma non lo posso dire."

Con Ilary Blasi finalmente in tv si respira un po' di aria fresca e in questo momento ci voleva. A me piace proprio perché lei è di pancia, non riesce a fingere sullo schermo:"

Effettivamente si vede se mi annoio, se mi diverto, se perdo la pazienza quindi...ma è qualcuno che mi conosce questo?

Dopo il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti capisco perfettamente cosa hanno provato mio nonno e mia nonna quando si sono lasciati Al Bano e Romina:

"Quindi eravamo Romina e Al Bano 2.0?"

"Ma io sono l'unico a non sapere come è finita la storia degli orologi tra Ilary e Totti? Mi sento escluso."

"No, in realtà non l'abbiamo capito nemmeno noi..."