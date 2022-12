Noemi Bocchi, dopo le accuse del marito arriva l'inaspettata risposta

Gossip TV

Noemi Bocchi è la nuova compagna di Francesco Totti. La coppia è uscita allo scoperto da qualche mese e sono già fioccati i primi attacchi e polemiche. L'ultimo viene dall'ex marito della flowers designer che ha rilasciato un'intervista a Chi. Ma anche Noemi ha deciso di rispondere e l'ha fatto in maniera originale. Vediamolo insieme.

Nel triangolo Noemi Bocchi - Francesco Totti - Ilary Blasi si è inserito anche l'ex marito della flower designer, Mauro Caucci, che ha rilasciato una lunghissima intervista a Chi, in cui accusava l'ex moglie di non essere davvero sé stessa e che molte delle verità su di lei non erano tali.

La replica di Noemi Bocchi alle accuse dell'ex marito

Tra poco, la coppia formata da Noemi Bocchi e Francesco Totti celebrerà il primo Natale insieme nella casa acquistata qualche mese fa a Roma Nord: dopo il primo red carpet di coppia ai Global Soccer Awards, i due sono sempre più uniti che mai. E, mentre anche Ilary Blasi si gode la neve con il suo nuovo compagno, Bastian Muller, sembra, invece che l'ex marito di Bocchi abbia deciso di accusare la sua ex moglie di manipolare le persone intorno a lei.

In un'intervista al settimanale Chi, Mario Caucci ha rivelato che l'ex moglie, con cui ha condiviso 11 anni di matrimonio è una donna scaltra, che sa come ottenere ciò che desidera: "Nessuno si è preoccupato di verificare le informazioni su mia moglie. Siete sicuri che sia laureata? Che sia una flower designer? Che sia di famiglia ricca?". L'uomo ha così provato a sollevare il dubbio sulle reali intenzioni della nuova compagna di Francesco Totti, arrivando ad accusarla di volersi prendere gioco anche dei figli di lui:

"Spero che, siccome hanno accellerato i tempi in maniera non normale, mi auguro che prosegua per molto tempo, perché non si possono gettare i figli in questo tritacarne. Loro sono le vere vittime."

Noemi Bocchi da parte sua non ha replicato direttamente alle parole dell'ex marito, ma ha scelto di farlo con una storia su Instagram in cui si vede una foto di lei di Mario Caucci insieme con tanto di dedica dell'ex marito per lei "Grazie per questi 10 anni unici", accompagnata da una musica da circo e da diverse emoji sorridenti. Colpito e affondato.