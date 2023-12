Neymar piantato in asso dalla compagna Bruna Biancardi: ha chiesto foto esplicite ad un'altra donna!

Gossip TV

È finita la storia d'amore tra Neymar e Bruna Biancardi, colpa dell'ennesimo tradimento del calciatore brasiliano.

È finita la storia d’amore tra Neymar e Bruna Biancardi. Ed è finita in tragedia. Il calciatore brasiliano è noto per essere un latin lover, ma stavolta l’ha fatta grossa e una modella l’ha sbugiardato pubblicamente, portando Bianca ad una decisione sofferta ma dovuta.

Neymar e Bruna Biancardi, ecco perché si sono lasciati

Che Neymar non sia quello che può essere definito uno stinco di santo è un fatto ormai conclamato, ma questa volta il calciatore brasiliano l’ha fatta veramente grossa. Ad un mese dalla nascita della sua ultima figlia Mavie, Neymar è stato piantato in asso dalla compagna Bruna Biancardi. Il motivo? L’ennesimo abbordaggio del calciatore ad una modella su Instagram, che ha pubblicato le chat dove lui le chiede foto esplicite senza nessun ritegno.

Alla luce dell’ennesimo tradimento, Bianca ha preso posizione, cancellando tutte le foto con Neymar da Instagram e ponendo fine alle insistenti domande dei fan, che hanno notato sin da subito che qualcosa non andava. “Poiché sono quotidianamente esposta a informazioni, supposizioni e battute, vi informo che non ho una relazione. Siamo i genitori di Mavie, e questa è la ragione del nostro legame”. Queste le secche parole di Bianca, che ha invitato tutti a non porre ulteriori domande scomode in questo momento.

Certo per lei deve essere stato un duro colpo scoprire che il compagno pensava di tradirla a pochi giorni dalla nascita della loro splendida figlia, e vorrà leccarsi le ferite nel riserbo della sua privacy. Da parte del calciatore, al momento, nessun commento neppure dopo la pubblicazione della chat incriminate.