Natalia Paragoni: Tutto sull'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Vita Privata, età, fidanzato

Natalia Paragoni: Ecco chi è l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Natalia Paragoni nasce a Piantedo, in Lombardia, sotto il segno del Sagittario, il 24 dicembre del 1997; ha quindi 24 anni. Diventa nota al pubblico del piccolo schermo partecipando a Uomini e Donne tra il 2018 ed il 2019. Inizialmente, Natalia corteggia il tronista Ivan Gonzalez, per poi però passare ad Andrea Zelletta: quest'ultimo la sceglie, lei dice sì, ed i due sono tuttora una coppia.

Natalia ed Andrea sono più innamorati che mai, tanto che sognano di costruirsi una famiglia insieme il prima possibile. In passato, si era già ipotizzato che fosse incinta; tuttavia, era stata lei stessa a smentire prontamente il rumor nel corso di un'intervista:

Sì è ipotizzato che fossi incinta, ma non è così, siamo abbastanza responsabili su questo. Aspettiamo ancora un po’, ma ci stiamo pensando.

Inoltre, Natalia dovette anche smentire un altro pettegolezzo, quello di un presunto tradimento. Ai tempi del Grande Fratello Vip 5, la modella e concorrente Dayane Mello aveva lanciato lo scoop. La diretta interessata ed il chirurgo dei vip, Giacomo Urtis, all'epoca un altro degli inquilini della Casa, avevano negato con forza la "mera maldicenza".

Natalia ha pubblicato un libro intitolato La vita secondo Naty, ed è così che lei l'ha descritto ai suoi innumerevoli seguaci:

A volte bisogna riavvolgere il filo della memoria per ritrovare se stessi. È esattamente quello che ho fatto io quando ho iniziato a scrivere questo libro. Per un attimo ho deciso di dimenticare le serate glam, gli eventi mondani e gli outfit ricercati, e mi sono tuffata a capofitto nei ricordi. Sono tornata agli anni spensierati della mia infanzia e a quelli più complicati della mia adolescenza per rivelare una parte inedita di me. Quella che non sempre riesco a mostrare sui social. Eccomi qui, quindi, senza trucco e senza filtro: eccomi, con le mie passioni e le mie fragilità, con le mie paure e i miei sogni. Ventitré capitoli, come ventitré sono i miei anni, pieni di consigli sulla vita, l’amore e il make-up. Perché tutto quello che ho imparato finora mi ha reso la donna che sono oggi, e io voglio condividerlo con voi.

Di recente, Natalia è finita nell'occhio del ciclone per diverse ragioni. Anzitutto, per un suo lungo sfogo sui social. L'ex corteggiatrice, in lacrime, ha denunciato quanto sia difficile la vita da influencer, e quanto le manchi la vita semplice che conduceva un tempo. Dopodiché, per un errore geografico: benché parlasse di quanto fosse bella Matera, città della Basilicata, ha poi pubblicato dei post in cui si trovava invece in Puglia. Infine, per una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip. La giovane, però, si è affrettata a smentire.