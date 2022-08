Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni nel cast? La risposta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Gossip TV

Natalia Paragoni spiega se sarà o meno al Grande Fratello Vip a settembre.

È quasi giunta l’ora di scoprire il cast del Grande Fratello Vip al completo, con il debutto del reality show su Canale 5 a settembre. Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, sarà nella casa di Cinecittà? Ecco cosa ha svelato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni concorrente ufficiale?

La settima edizione del Grande Fratello Vip si preannuncia scoppiettante e unica, e i fan del reality show di Canale 5 non vedono l’ora di scoprire il cast al completo. Alfonso Signorini si lascerà accompagnare dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, scelta che ha sconvolto un noto influencer. Il presentatore, pur disseminando Instagram di indizi più o meno palesi, non ha intenzione di rivelare tutto il cast al completo prima del debutto, lasciando così i fan preda della curiosità.

Signorini ha confermato esclusivamente la partecipazione di Giovanni Ciacci, che porterà per la prima volta a Cinecittà lo scottante tema della sieropositività, per proporre un approccio nuovo al grande pubblico e abbattere i pregiudizi sull’HIV. Il popolo del web, nel frattempo, investiga e pone l’attenzione su Natalia Paragoni. L’influencer è nota al pubblico per aver preso parte a Uomini e Donne, dove ha conosciuto e si è innamorata dell’allora tronista Andrea Zelletta. Il modello ha preso parte alla quinta edizione del Gf Vip e dunque il pubblico si chiede se Natalia seguirà le orme del fidanzato.

“Chi mi segue mi conosce bene e sa tanto usi programmi non fanno per me. Non ho mai cercato né voluto fare provini di questo genere. I miei progetti sono altri nella vita”.

Natalia ha così concluso i pettegolezzi sulla sua possibile partecipazione al programma di Signorini. Non sarà a Cinecittà a settembre, scegliendo di concentrarsi sul lavoro di influencer che la sta premiando con l’amore di un milione di followers su Instagram.

