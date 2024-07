Morgan pubblica un video contro la ‘cattiveria’ di De Filippi, Fedez e tanti altri: parole senza freni

Gossip TV

Il cantautore Morgan sul suo account Instagram ha pubblicato un video "I Cattivi" con un testo a seguito e una carrellata di personaggi noti che lo avrebbero danneggiato. Da Maria De Filippi ad Amadeus passando per Emma Marrone (che si è esposta insieme ad altri cantanti contro di lui ed esprimendo solidarietà invece ad Angelica Schiatti) e l'ex amico Bugo con cui si era esibito al Festival di Sanremo 2020.

Morgan pubblica un video contro diversi volti noti dello spettacolo

Il brano in questione è attacco come detto ad diversi personaggi noti. La difesa di Morgan rimane costante e ripetitiva: egli si presenta non come l'aggressore, ma come la vittima. Secondo lui, alcune persone nutrono sentimenti negativi nei suoi confronti e non riescono a comprendere la sua sensibilità e il suo lato artistico. Si dipinge come un individuo fondamentalmente buono e gentile, che tratta l'umanità con rispetto e dolcezza, e sostiene di non meritare le critiche che gli vengono mosse. Insiste sul fatto di trattare le donne con estrema delicatezza e rispetto.

Nel video compaiono le seguenti persone: Maria De Filippi, Fedez, Chiara Ferragni, Marco Mengoni, Elio delle Storie Tese, Bugo, Manuel Agnelli, J-Ax, Gianni Morandi, Amadeus. Selvaggia Lucarelli, Angelica Schiatti e Calcutta.

Ad accompagnare il brano, Morgan ha aggiunto anche questa didascalia:

Popolo di pecoroni furiosi anti artistici che inneggiano al rogo guidati da manipolatori, mentecatti (captati nelle menti), impariate ad esprimervi con l’arte e non con la violenza. Ora comandano i violenti, i bruti, i falsari, gli invidiosi. Non mi farete tacere, non vincerà il vostro odio, sfogatevi pure la virtù trionferà sempre e soprattutto la verità. E quando sarete smascherati tutta Italia farà una figura di m*rda.Ah, un’ultima cosa: “colleghi”, siete una mandria di gnu, ma artisti proprio no, non sarete mai più chiamati artisti perché non lo siete, voi disonorate gli artisti. Che Battiato vi fulmini, anzi vi derida, come già faceva quando era al mondo. Che De Andrè vi possa maledire, come già sta facendo. Vergognatevi finti rappers del ca**o che vi pisc*ate addosso appena vedete la vostra ombra. Vergognatevi cantautorucoli da baci perugina, andate a ritirare le targhe Tenco, mentre Tenco vomita dal disgusto.