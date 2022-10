Monica Bellucci si racconta: altro che vita da diva!

Gossip TV

In un'intervista al Corriere della Sera Monica Bellucci racconta la sua vita di cui scopriamo particolari inediti.

A Parigi, Monica Bellucci vive nel Quartiere Latino, sulla Rive Gauche, rinomato per le sue frequentazioni di intellettuali. E fa, racconta, una vita molto normale, da madre di due figlie giovani, avute entrambe da Vincent Cassel: la maggiore, Deva, diciottenne e già lanciata nel mondo della moda, e la minore, Léonie, che di anni ne ha 12. L'attrice cinquantasettenne si è raccontata in una bella intervista al Corriere della Sera, rivelando molti particolari della sua vita quotidiana, che non è certo quella di una diva, nella capitale francese.

Monica Bellucci, Parigi, la cucina, gli uomini e la vita con le figlie

Monica Bellucci frequentava Parigi fin da ragazzina, quando ci si recava due settimane l'anno per posare per foto di moda, prima di tornare nella sua piccola Città di Castello. A Parigi ha fatto il primo film francese nel 1995, ha conosciuto l'ormai ex marito Vincent Cassel, e lavorando prevalentemente in Francia, che ormai è la sua seconda patria, ha deciso di stabilirsi lì da dieci anni, anche per le figlie Deva e Léonie. Ovviamente le ragazze parlano benissimo italiano e madre e figlie passano spesso da un paese all'altro. Nell'intervista al Corriere della Sera, al quale ha aperto le porte di casa, Monica Bellucci racconta di amare Parigi per un motivo in particolare, "il fatto che sia così piena di differenze, un misto di etnie diverse che da sempre convivono insieme. È quello che mi ha colpito di più da ragazza, e che tutto sommato mi affascina ancora adesso. Una cosa magica. Parigi e la Francia si fondano su questo, la capacità di accogliere culture diverse per fare nascere una cultura nuova e originale".

Come tutte le mamme del mondo, a meno, supponiamo, non debba recarsi presto sul set, i ritmi della vita di Monica Bellucci sono scanditi dalle figlie: "Mi alzo presto per preparare loro la colazione prima della scuola, accompagno la più piccola, poi sbrigo qualche cosa o qualche appuntamento, spesso pranzo con la più grande oppure aspetto che escano da scuola. Una giornata da mamma". Anche in Francia, l'attrice è considerata icona di bellezza ed è ovviamente molto famosa, ma i francesi, si sa, sono meno provinciali degli italiani. Così, qualche volte viene fermata per strada, ma... "non succede mai in modo opprimente o spiacevole. Posso andare a fare la spesa o a fare una passeggiata con grande tranquillità. I parigini sono talmente abituati ad avere tra loro artisti arrivati da ogni Paese che non ci fanno troppo caso. C’è un rapporto abbastanza naturale con le persone che fanno il nostro lavoro".

Se andate a Parigi e volete qualche consiglio culinario da Monica Bellucci, sia che non possiate fare a meno degli spaghetti anche all'estero, sia che vogliate assaggiare le specialità locali, è presto fatto: "Tra i ristoranti italiani mi piace Sardegna a Tavola, qui vicino, con un tiramisù buonissimo, e il classico Stresa oppure anche il Carpaccio, il ristorante italiano dell’hotel Royal Monceau. Tra i francesi, mi piace il Voltaire, cucina tradizionale. È la casa davanti alla Senna nella quale ha vissuto per sessant’anni François-Marie Arouet, Voltaire appunto".

Per chi invece si chiede se dopo la fine del matrimonio con Vincent Cassel e il suo rapporto con Nicholas Lefebvre, Monica abbia un nuovo amore, questa è la risposta: "Ho un’età per cui posso permettermi di non parlare della mia vita privata. Mi piace conservare il mio giardino segreto. Come dicono i francesi, vivons cachés, vivons heureux (viviamo nascosti, viviamo felici)".