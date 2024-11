Milly Carlucci rompe il silenzio su Angelo Madonia: "Non può permettere che la sua vita personale interferisca con il lavoro"

Gossip TV

Milly Carlucci, in un intervento a La Vita in Diretta condotto da Alberto Matano, ha affrontato la questione legata ad Angelo Madonia, il ballerino professionista escluso dal cast di Ballando con le Stelle nel corso di questa edizione.

Ballando con le Stelle, parla Milly Carlucci: "Angelo Madonia stato distratto da vicende personali"

L’episodio ha destato grande curiosità e acceso un dibattito tra i fan del programma. La conduttrice ha iniziato spiegando il ruolo cruciale dei maestri nella trasmissione:

“Noi affidiamo i nostri concorrenti, che provengono da ambiti completamente diversi e spesso hanno paura di esibirsi, a maestri che diventano per loro un punto di riferimento totale. Il maestro non solo li supporta tecnicamente, ma li accompagna psicologicamente, diventando quasi una guida. Deve esserci un legame solido e indissolubile tra maestro e allievo, basato sulla fiducia e sulla costante presenza. Questo rapporto si riflette anche nei momenti più difficili, come davanti alla giuria, dove il maestro deve sempre proteggere il vip e non portare in scena questioni personali”.

Il riferimento della Carlucci sembra richiamare lo scontro che Angelo Madonia aveva avuto con Selvaggia Lucarellii nella scorsa puntata, un confronto non particolarmente acceso, ma che si aggiungeva a una serie di episodi già problematici. La conduttrice è poi entrata nel merito delle ragioni che hanno portato alla decisione, spiegando che il comportamento di Madonia non era in linea con gli standard richiesti dal programma:

“Un maestro deve essere presente in sala prove, in sala delle stelle, e durante ogni momento del percorso del suo allievo. Non può permettere che la sua vita personale interferisca con il lavoro. Il maestro rappresenta un’estensione del programma stesso e deve garantire il massimo impegno. Purtroppo, Angelo non è riuscito a mantenere questo equilibrio: è stato distratto da vicende personali che hanno reso impossibile continuare a far lavorare serenamente la coppia formata da lui e Federica Pellegrini”.

Milly ha inoltre precisato che Federica Pellegrini, la sua partner di ballo, è stata informata della decisione solo nella giornata di lunedì.

"È stata una decisione difficile, ma inevitabile. Samuel Peron, a cui va un grande grazie, ha accettato di sostituirlo nonostante avesse deciso di appendere le scarpette al chiodo e non volesse più ballare”.

Ivan Zazzaroni: "Selvaggia Lucarelli e Federica Pellegrini hanno avuto alcun ruolo in questa vicenda"

A dire la sua sulla vicenda, anche Ivan Zazzaroni, giornalista e storico giudice di Ballando con le Stelle. Intervenuto come ospite nel programma radiofonico Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su Rai Radio1, Zazzaroni ha chiarito alcuni dettagli legati all’allontanamento di Angelo Madonia dal programma, offrendo una versione che punta a ridimensionare le polemiche degli ultimi giorni.

"Non è corretto parlare di una “cacciata” di Angelo Madonia da Ballando. Si è trattato piuttosto di una soluzione trovata dalla produzione per gestire una situazione che si era complicata. E voglio sottolineare che né Selvaggia Lucarelli né Federica Pellegrini hanno avuto alcun ruolo in questa vicenda"

Zazzaroni ha anche affrontato le speculazioni secondo cui l’allontanamento sarebbe stato legato a problemi tra il maestro e la campionessa di nuoto:

"Molti hanno attribuito questa decisione a Federica, ma non è così. Forse lei non si sentiva sufficientemente supportata dal maestro nelle sue esibizioni, e ha resistito finché ha potuto. Ballare in coppia richiede una collaborazione totale, ma Angelo sembrava essere “accoppiato diversamente”

Zazzaroni, come la Carlucci, senza fare riferimenti specifici, ha confermato che il maestro fosse "distratto" dalla relazione con Sonia Bruganelli, anche lei nel cast di Ballando.

Il giornalista ha anche precisato che, a suo avviso, la questione principale riguardava il rapporto professionale tra Madonia e Pellegrini:

"Federica è una persona molto competitiva, abituata a dare il massimo in tutto ciò che fa. Probabilmente si aspettava un maggiore supporto dal suo maestro, che invece era distratto. Detto ciò, lei non ha mai fatto nulla per rompere la coppia, dimostrando grande professionalità e pazienza"