Milly Carlucci alla conduzione del nuovo show L’Acchiappatalenti, tutti i dettagli sul format Rai

Milly Carlucci, dopo il successo di Ballando con le Stelle, torna al timone di un nuovo programma su Rai 1. Ecco come funziona L’Acchiappatalenti.

A partire da venerdì 10 maggio 2024, andrà in onda in prima serata su Rai 1 un nuovo show condotto da Milly Carlucci. Si chiama L’Acchiappatalenti e con lei ci saranno Teo Mammuccari, Mara Maionchi, Nino Frassica, Sabrina Salerno e Francesco Paolantoni. Ecco come funziona il programma e cosa ha rivelato la presentatrice prima del debutto ufficiale.

Milly Carlucci conduce L’Acchiappatalenti, di cosa si tratta

Dopo il successo dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci torna in prima serata su Rai 1, a partire da venerdì 10 maggio 2024, con l’Acchiappatalenti. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha spiegato di cosa si tratta e come è costruito questo nuovo format, che promette grandi emozioni e colpi di scena. La gara si svolge tra cinque acchiappatalenti ovvero Teo Mammuccari, Mara Maionchi, Nino Frassica, Sabrina Salerno e Francesco Paolantoni che, in ogni puntata, dovranno riuscire a conquistare un talento che si esibirà e per il quale dovranno battersi e chiedere al pubblico di votare il più possibile. Ci sarà la possibilità di fare un cambio al buio, situazione che potrebbe ribaltare la classifica provvisoria e finale, infine i vincitori delle varie puntate si sfideranno nella Finale prevista per sabato 8 giugno 2024. Milly ha raccontato di aver scelto talenti in tutte le discipline e ha poi riflettuto su quanto la sua carriera sia collegata all’abilità di portare alla luce della ribalta chi ne possiede tanto ma, un po’ per sfortuna un po’ per il caso, non è mai stato molto notato.

“Io posso avere dato un’occasione ad alcune persone che avevano bisogno di essere illuminate. Poi se la sono giocata loro. Per esempio, Michele Morrone, modello che a Ballando con le Stelle ha avuto un enorme successo: ha esordito nella serie Sirene e da lì è iniziata una carriera internazionale. O Madalina Ghenea modella di lingerie che ha poi lavorato con Paolo Sorrentino e fatto film di ogni tipo”.

Carlucci ha ammesso di aver lavorato molto duramente anche al suo di talento, senza mai tirarsi indietro davanti alle nuove proposte degli autori, ma cercando di rendere ogni show godibile per il pubblico, che è affezionatissimo alla presentatrice. Parlando del passato, poi Milly ha ricordato di essere stata scoperta di Renzo Arbore, che la notò nel 1977 quando lavorò per tre mesi a GBR, la prima tv privata di Roma. “Se non fosse stato per lui, avrei fatto l’architetto”, ha commentato la presentatrice Rai. Insomma, Milly è una certezza ora che tutto rischia di essere stravolto dopo l'addio ufficiale di Amadeus.