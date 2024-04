Arriva il comunicato ufficiale della Rai dopo l'addio di Amadeus: "Prendiamo atto con rammarico che..."

Gossip TV

Dopo l'addio di Amadeus alla Rai, arriva il comunicato ufficiale dell'azienda di viale Mazzini sulla situazione. Vediamo insieme cosa è successo!

Oggi, lunedì 15 aprile 2024, Amadeus ha detto addio ufficialmente alla Rai: il conduttore, infatti, continuerà a onorare il suo contratto fino alla scadenza, prevista per il 31 agosto, per poi passare a canale NOVE di Warner Bros. Discovery. E dopo le prime parole di Amadeus sulla sua scelta, ora, arriva anche il comunicato ufficilae dell'azienda di Viale Mazzini.

Addio Amadeus alla Rai: il comunicato ufficiale dell'azienda: "Siamo rammaricati, ma..."

Dopo un incontro, nella tarda mattinata, con il Dg Giampaolo Rossi, Amadeus ha deciso di non proseguire con il rinnovo del contratto con la Rai. Le prime voci di un abbandono del suo ruolo nell'azienda di Viale Mazzini erano iniziate già nel dopo Sanremo 2024, l'ultimo dei 5 Festival che il conduttore ha reso l'ennesimo successo per Rai. Tuttavia, dopo settimane di rumors e indiscrezioni, oggi, 15 aprile 2024, è stato ufficializzato l'addio del conduttore all'azienda, tramite un comunicato diffuso da Adnkronos.

Poche ore fa, inoltre, Amadeus ha commentato per la prima volta la sua decisione, pubblicando un video in cui legge una lettera di ringraziamento per l'azienda con cui ha lavorato per anni e anche per il suo pubblico:

"Sono entrato ogni giorno nelle case di milioni di persone, ho provato a ripagare il grande affetto e l’apprezzamento ricevuto, con il lavoro, la professionalità, il rispetto e la libertà. Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni”

E, poco fa, anche la Rai ha pubblicato il primo comunicato ufficiale sull'addio di Amadeus: nella nota diffusa vengono espressi il rammarico per la decisione del conduttore, ma anche la forte stima per il conduttore e l'augurio di una prospera vita lavorativa. Con queste parole da parte di Rai vengono anche messe a tacere le polemiche che sono state sollevate in merito alla decisione di Amadeus e che è avvenuto nella massima serenità:

"È con rammarico che Rai prende atto della decisione di Amadeus di interrompere il rapporto di collaborazione con il Servizio Pubblico. Ma resta, forte, il senso di riconoscenza e di gratitudine per il percorso comune, costellato di grandi successi e di momenti che, come il Festival di Sanremo, sono entrati nella storia della Rai e del Paese. Nell’augurare ad Amadeus buon lavoro, all’Azienda resta la certezza di aver fatto ad Amadeus – proprio per la stima e la considerazione dovute alla sua professionalità – tutte le proposte possibili in termini economici ed editoriali, nella piena garanzia della massima libertà artistica”

Ora, non resta che scoprire chi saranno i possibili sostituti alla conduzione dei programmi di Amadeus (e già circolano in rete diversi nomi), che intanto concluderà la sua avventura in Rai con Viva Rai2!, nell'ultima puntata della stagione, al fianco dell'amico e collega di sempre, Rosario Fiorello.