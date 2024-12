Milly Carlucci a Striscia la Notizia: "La frase di Mariotto? Non era rivolta a me"

Gossip TV

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro D'Oro a Milly Carlucci. Il servizio questa sera su Canale 5 nel nuovo appuntamento con Striscia la Notizia.

Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli riaccende i riflettori sul “caso Guillermo Mariotto” consegnando il Tapiro d’Oro a Milly Carlucci. La storica conduttrice di Ballando con le Stelle si è trovata al centro della bufera per le recenti e controverse uscite del giudice venezuelano, il quale continua a far parlare di sé per una serie di atteggiamenti e dichiarazioni che hanno fatto discutere.

Milly Carlucci su Mariotto: "Ascolterò l’audio pulito e cercherò di capire meglio il contesto e con chi stava parlando in quel momento"

L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è una frase pronunciata da Mariotto poco prima di entrare in studio: “Che figlia de...”, un’espressione sottolineata e resa nota proprio dal tg satirico di Antonio Ricci.

Intercettata da Staffelli, Milly Carlucci ha cercato di smorzare i toni e di ridimensionare l’accaduto, dichiarando:



"Ascolterò l’audio pulito e cercherò di capire meglio il contesto e con chi stava parlando in quel momento. Però sono certa che non si riferisse a me, visto che mi chiama sempre “mami”. Per lui sono come una mamma"

Staffelli ha poi stuzzicato la conduttrice ricordandole che un portavoce di Mariotto avrebbe attribuito la frase addirittura a un’invettiva contro una zanzara. Milly ha colto l’ironia e ha replicato scherzosamente:

"Potrebbe anche essere, qui vicino al fiume siamo letteralmente invasi. Magari una zanzara lo aveva appena punto"

Guillermo Mariotto: Il caso della “mano sul ballerino”

Non è mancata l’occasione per affrontare un’altra polemica recente che ha visto protagonista Mariotto: il momento in cui ha appoggiato la mano in maniera inappropriata su un ballerino. Anche in questo caso, Milly ha difeso il giudice minimizzando l’accaduto:

"Si tratta di un episodio del tutto casuale. Era nel pieno del suo show e, nella gestualità, la mano è finita in un posto sbagliato. Dipende sempre da come si vogliono interpretare certe situazioni"

Staffelli, però, ha incalzato la conduttrice riportando un sondaggio lanciato da Striscia la Notizia in cui l’86% dei votanti ritiene che il gesto di Mariotto fosse intenzionale. Milly ha risposto con diplomazia, ribadendo che si è trattato solo di un’incomprensione legata al suo stile esuberante e teatrale.

Per Milly Carlucci, questo è il quarto Tapiro d’Oro della sua lunga carriera, segno di una professionalità che sa anche ironizzare sulle difficoltà. Con il sorriso sulle labbra, ha accettato il riconoscimento ironico di Striscia, mostrando ancora una volta la sua capacità di affrontare le polemiche con eleganza.

Il servizio completo, ricco di ulteriori dettagli e momenti divertenti, andrà in onda questa sera su Canale 5 alle ore 20.35, durante la consueta puntata di Striscia la Notizia.