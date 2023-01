Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, il ritorno di fiamma documentato dagli albergatori che li hanno ospitati

Gossip TV

Sul ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono espressi gli albergatori degli hotel in cui hanno soggiornato. Ecco cosa hanno detto.

Forse una delle coppie più amate e che aveva annunciato la rottura nel 2022 potrebbe tornare insieme: parliamo di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due, infatti, sono stati pizzicati dagli albergatori che li hanno ospitati in queste vacanze natalizie e hanno rivelato cosa hanno visto.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme?

Gli albergatori e i loro collaboratori hanno rivelato di averli visti molto complici: hanno parlato di tenerezze e baci lontani dagli occhi indiscreti dei paparazzi. A confermarlo lo staff dell'hotel di San Cassiano in Alta Badia, dove la coppia ha trascorso diverse settimane insieme.

Nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati che, in più di un'occasione, hanno smentito il loro eventuale riappacificamento. Tuttavia, anche il settimanale Gente riporta di un bacio tra i due, sebbene nascosto dalla showgirl svizzera con un tovagliolo.

In passato Trussardi aveva raccontato di come fosse difficile per lui ricominciare dopo una storia così importante, con tanto di matrimonio e figlie, ma da queste parole è evidente che l'amore non è svanito per nulla, ma anzi, forse, si era solo preso una battuta d'arresto e ora potrebbe tornare più forte che mai.

La coppia aveva annunciato la separazione un anno fa, spezzando i cuori dei numerosi fan, dopo l'annuncio si erano susseguiti rumors di flirt e storie per entrambi, ma alla fine, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker tornavano sempre uno accanto all'altra, tanto che in molti hanno vociferato che fossero già tornati insieme da un po'.