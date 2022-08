Michelle Hunziker, batosta per la presentatrice: ''Tommaso Trussardi corteggiato da…''

Gossip TV

Tommaso Trussardi dimentica Michelle Hunziker? L’imprenditore corteggiato da alcune colleghe della presentatrice svizzera.

Mentre Michelle Hunziker è alle prese con la gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti, Tommaso Trussardi fa la conoscenza di una donna bellissima, ma non sembra essere pronto per una nuova relazione.

Tommaso Trussardi pronto a voltare pagina?

Nelle ultime ore non si parla che della gravidanza di Aurora Ramazzotti, che presto renderà nonni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Secondo la ricostruzione del settimanale Chi, è proprio in compagnia di quest’ultima che Aurora avrebbe comprato il test di gravidanza che avrebbe fugato ogni dubbio sul suo stato interessante. Mentre si accende la polemica per la modalità con cui il settimanale ha sottratto alla giovane la possibilità di rendere pubblico un lato così intimo della sua vita, Tommaso Trussardi ha trascorso la sua estate da single dopo l’addio a Michelle.

Mentre lei ha frequentato per diversi mesi Giovanni Angiolini, per poi chiudere la relazione prima della fine della stagione estiva. Trussardi è stato pizzicato in compagnia di Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, ma la situazione non sarebbe romantica come si può pensare.

“Lo stesso Tommaso in questo periodo seppur corteggiatissimo anche da colleghe di Michelle Hunziker, sta vivendo una vita da single. Si è diviso fra viaggi di lavoro e i weekend a Capri. Pare abbia fatto una “bella” conoscenza con Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, ma il cuore di Trussardi è libero e non è pronto ad amare in questo momento”.

Stando alle indiscrezioni di Chi, tra Trussardi e Ariadna vi sarebbe solo una bella conoscenza, ma ci sarebbero già alcune colleghe di Michelle pronte a conquistare l’affascinante imprenditore. Di chi si tratta?