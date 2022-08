Michelle Hunziker lascia Giovanni Angiolini e vola in Francia da Eros Ramazzotti

Gossip TV

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini al capolinea. Ecco cosa è successo.

Michelle Hunziker sembrava felice al fianco di Giovanni Angiolini, affascinante ex gieffino che ha fatto battere nuovamente il cuore alla presentatrice dopo l’addio a Tommaso Trussardi. La relazione, invece, è naufragata e Michelle è volata in Francia vicino all’ex marito Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker torna single: c’entra Eros?

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati avvistati a più riprese, diventando una delle coppie più bollenti dell’estate insieme ad Elodie e Andrea Iannone. La showgirl sembrava aver trovato una certa serenità al fianco dell’ex gieffino, ricevendo addirittura la benedizione di Alfonso Signorini, felice per la piega presa dalla vita amorosa di Michelle dopo l’addio al marito Tommaso Trussardi. Ora, tuttavia, sempre sul settimanale Chi, leggiamo che la love story tra Hunziker e Angiolini è giunta definitivamente al capolinea. La notizia, lanciata dal settimanale di Signorini e riportata da The Pipol recita:

“In esclusiva sul prossimo numero di Chi, in edicola da domani mercoledì 24 agosto, lo scoop sulla fine della relazione fra Michelle Hunziker e il chirurgo sardo Giovanni Angiolini. «Sono contenta di aver sbagliato perché solo così puoi andare avanti», aveva dichiarato al settimanale Mondadori: ora, dopo il primo bacio in Sardegna a marzo, l’incontro in un hotel di Milano e la fuga d’amore a Parigi, la soubrette getta la spugna e dimentica l’ex concorrente del Grande Fratello. Fonti vicine alla presentatrice che si è appena separata da Tommaso Trussardi raccontano a Chi che «Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare». Nessuna accusa, nessuna recriminazione, solo la consapevolezza che la loro storia, durata meno di un’estate, è già finita. Intanto, la Hunzier viene localizzata in Franciacorta, in un resort vicino all’ex marito, Eros Ramazzotti”.

Nessun rancore, dunque, tra Michelle e Giovanni ma semplicemente la maturità di capire che la storia non avrebbe avuto futuro. Lei, nel frattempo, si mostra sorridente tra i vigneti francesi e si sospetta che sia in vacanza a pochi chilometri da Eros Ramazzotti, con il quale ha ripreso i contatti e per il quale professa un grande affetto.