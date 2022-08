Aurora Ramazzotti è incinta: i retroscena e la reazione di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Gossip TV

Aurora Ramazzotti presto mamma: "La famiglia ancora una volta si allarga".

Aurora Ramazzotti è incinta del compagno Goffredo Cerza! La notizia bomba, lanciata qualche settimana fa dal settimanale Chi e che uscirà in esclusiva domani, è stata confermata nelle ultime ore da ThePipolNews, che ha svelato anche la reazione di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa!

Aurora Ramazzotti diventerà presto mamma! La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è incinta del suo compagno Goffredo Cerza. A lanciare lo scoop è il settimanale diretto da Alfonso Signorini che, già qualche tempo fa, aveva rivelato in esclusiva che l'amata conduttrice svizzera e la figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza.

Il mistero del test di gravidanza. Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del rientro a Milano, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti, è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza. La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito? Alla mamma o alla figlia?

Ebbene: il test di gravidanza era per la bella Aurora che, dopo cinque anni di storia d'amore con Goffredo, diventerà mamma a gennaio. Ma come hanno reagito Michelle ed Eros? A svelarlo in anteprima ci ha pensato ThePipolNews che, riprendendo l'esclusiva di Chi, ha dichiarato:

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, genitori di Aurora, hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione. In questo periodo si era vociferato anche di un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante che aveva fatto sognare i fan. Ma tale non era. Il riavvicinamento è, in realtà, frutto di questa splendida novità.