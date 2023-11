Michele Morrone a pranzo a Roma con Vittoria Puccini: cosa succede tra i due?

Gossip TV

Avvistati: Michele Morrone e Vittoria Puccini a pranzo insieme a Roma. La complicità è pazzesca, cosa succede tra i due?

Cosa succede tra Michele Morrone e Vittoria Puccini? La strana coppia è stata avvistata a Roma dal settimanale chi e tutti si chiedono: sarà amore o un nuovo progetto cinematografico? Del resto entrambi sono felicemente impegnati ma il mondo del gossip ci ha mostrato più di una volta che il finale non può essere mai scontato.

Michele Morrone e Vittoria Puccini, eccoli insieme

Michele Morrone è senza dubbio uno dei sex symbol più amati del momento. Il suo successo è esploso dopo 365 giorni, una serie erotica targata Netflix, in cui l'attore interpreta il mafioso Massimo Torricelli. Morrone ha destato l’attenzione di star internazionali come quella delle Kardashian, tutte impazzite per lui e per i suoi focosi addominali. Michele è attualmente impegnato con Moara Sorio una giovane ragazza svizzera, dopo la fine del suo matrimonio con Rouba Saadeh.

Per questo i paparazzi di Chi sono rimasti a sorpresi nello scoprire Michele a pranzo con Vittoria Puccini al centro di Roma. Cosa ci facevano insieme ai due attori? Michele e Vittoria hanno lavorato nel 2019 insieme alla fiction Il Processo e sembra che dall'ora siano rimasti amici, ma la vera confidenza tale da far emergere qualche dubbio. Certo anche la Puccini è impegnata dopo la fine del matrimonio con Alessandro preziosi sembra con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci.

“I due hanno lavorato insieme nel 2019 alla serie tv Il Processo e, da allora i appoggi sono rimasti ottimi. E qui le cose son due: o hanno qualche progetto cinematografico insieme o avevano semplicemente voglia di vedersi […] Come la mettiamo allora? Lo scopriremo guardano le locandine dei prossimi film o i profili Instagram dei due”, si legge sul settimanale di Alfonso Signorini.