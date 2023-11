Uomini e Donne, redazione sotto accusa: Ida Platano tronista ma continua a fare sponsorizzazioni sul web!

Gossip TV

Ida Platano è ufficialmente la nuova tronista di Uomini e Donne ma continua a lavorare sul web con le sponsorizzazioni. L'eccezione della redazione fa infuriare tutti.

Il colpo di scena di tutti i colpi di scena è avvenuto: Ida Platano è la nuova tronista di Uomini e Donne. Se non fosse già abbastanza strano che Maria De Filippi abbia permesso a un ex volto del trono over nonché una donna di oltre 42 anni di diventare tronista a pochi a poche settimane dalla fine della relazione con Alessandro Vicinanza, a inorridire il pubblico ci piace ci ha pensato la scelta della redazione di permettere a Ida di continuare il suo lavoro sul web. Lo scandalo è servito e il pubblico è in rivolta.

Uomini e Donne, Ida Platano continua a lavorare sul web ma il pubblico non perdona

Da diverse settimane si vociferava di una presunta crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne avevano lasciato lo studio con le migliori intenzioni, viaggiando e raccontandosi diverse volte pubblicamente e alla rivista del dating show di Maria De Filippi. Qualcosa tuttavia si è rotto e, mentre tutti attendevano l'annuncio ufficiale della fine della relazione la redazione di Uomini e Donne ha fatto il colpaccio anticipando e annunciando che Ida Platano sarà la nuova tronista.

Alessandro ha rilasciato un'intervista in cui si evince tutta la sua amarezza dopo aver appreso la notizia. Il cavaliere partenopeo, infatti, ha ammesso di aver lasciato lui Ida a metà di ottobre perché si sentiva non corrisposto e di averle chiesto un confronto. Confronto che non è mai arrivato pagamento che gli dà a preferito il trono. Il pubblico è rimasto scioccato dalla notizia per due motivazioni: innanzitutto l'età di Ida che dovrebbe portarla di nuovo nel parterre femminile del trono over, non concedendole un trono che invece solitamente va a ragazzi e ragazze ben più giovani; d'altra parte a far discutere è proprio la vicinanza tra la rottura con Alessandro e l'annuncio della redazione. Ida è molto felice di rimettersi in gioco ma tutti sono pronti a scommettere che questo trono non porterà molto lontano, anzi c'è già chi si prefigura uno scenario assurdo come quello della partecipazione di Riccardo Guarnieri, come un Giovanni Conversano qualunque pronto a riprendersi la sua donna con bacio spettacolare al centro dello studio.

Tra le tante polemiche nate dopo l'annuncio ce n'è una che non possiamo non evidenziare: Ida è l'unica tronista nella storia di Uomini e Donne a cui è concesso continuare a lavorare sul web, sponsorizzando prodotti. Questo fatto ha destato scalpore tra i fan del programma che sanno perfettamente come cronisti non sia concesso neppure di usare i social solitamente e allora, perché questa eccezione? Certamente Maria De Filippi dovrà dare una spiegazione razionale a quanto stava permettendo a Ida, soprattutto perché durante il trono sia una visibilità maggiore del solito e dunque la dama bresciana avrà un introito maggiore del solito, cosa che non sarà concessa ai suoi colleghi più giovani. Insomma il trono della Platano inizia tra un mare di polemiche, assurdità temporali, congetture di un trash stellare e una sana curiosità.

