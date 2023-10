Melike Ipek Yalova, la Mujgan di Terra Amara, fa una rivelazione inaspettata sull’Italia!

Gossip TV

Melike Ipek Yalova è la bellissima e talentosa attrice che interpreta Mujgan Hekimoglu nella soap turca Terra Amara. La protagonista di Canale 5 ha rivelato di avere un legame molto speciale con l’Italia che nessuno poteva sospettare, poi parla del collega Ugur Gunes, ovvero Yilmaz.

Terra Amara, una rivelazione di Melike Ipek Yalova fa scalpore

Recentemente ospite nel salotto di Verissimo dove ha raccontato come è lavorare sul set di Terra Amara, la soap turca più amata del momento, la bellissima Melike Ipek Yalova si è lasciata intervistare da Chi. Al settimanale di Alfonso Signorini l’interprete dalla dottoressa Mujgan Hekimoglu ha rivelato di avere un legame unico con l’Italia.

“È un onore essere amati in un Paese come l’Italia, che considero la mia seconda casa. Ho studiato e vissuto a Roma e ho molti amici qui. Quindi tutta l’attenzione speciale che ricevo in Italia signorina moltissimo per me […] Ho abitato in Italia per dieci anni, quindi dire che ho più che semplici ricordi, avevo una vita qui. Ho vissuto gioie ma anche forti dispiace. Un mio carissimo amico si è sposato qui e la nostra famiglia in un certo senso si è allargata. L’Italia avrà sempre una parte importante nel mio cuore […] Ami il Made in Italy e gli stilisti italiani. Adoro Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Mi piace molto lo stile unico di Miu Miu ma Fendi è la mia griffe preferita in assoluto, soprattutto per le borse”.

Melike ha ammesso di aver tratto tantissimo dall’esperienza come interprete nella soap, ma di non sentirsi simile a Mujgan, soprattutto per quello che concerne le relazioni amorose. In Terra Amara, infatti, la dottoressa è innamoratissima da Yilmaz al punto da negare l’evidenza, ovvero il fatto che suo marito abbia occhi solo ed esclusivamente per Zuleyha.

“Sono molto diversa da lei perché penso di sapere meglio quando farla finita, quando chiudere una relazione. Credo anche che “amare significa non dover mai dire mi dispiace” come nel celebre film Love Story. In una storia uno deve dare il meglio, non il peggio. Mujgan e Yilmaz invece si sono consumati a vicenda e lei ha perso giudizio a causa dei proprio sentimenti. Una cosa che al contrario potrei imparare dal mio personaggio è la pazienza”. L’attrice, infine, ha ammesso di avere un bellissimo rapporto con Ugur Gunes, il collega che interpreta Yilmaz Akkaya a Terra Amara, che considera alla pari di un fratello.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.