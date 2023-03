Massimo Ciavarro: il sex symbol controvoglia degli anni Ottanta oggi fa vita da asceta

Gossip TV

In un'intervista al Corriere della Sera Massimo Ciavarro, ex marito di Eleonora Giorgi, racconta che non ha mai amato fare cinema e che per quanto può si tiene lontano dal mondo.

Oggi Massimo Ciavarro ha 65 anni, è ancora un bell'uomo ed è nonno di Gabriele, nato poco più di un anno fa dall'unione del figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Incidentalmente, condivide il nipotino con Eleonora Giorgi, conosciuta sul set di Sapore di mare 2 - Un anno dopo e sposata nel 1983 (il matrimonio è finito nel 1996). I due attori, insieme, furono per molti anni considerati la coppia più bella degli anni Ottanta. Ma fu soprattutto lui, con quei riccioli biondi e il fisico perfetto, che aveva fatto sognare già dagli anni Settanta le donne che leggevano i fotoromanzi, a conquistare le teenager del periodo. Eppure, come ha raccontato in una bella intervista pubblicata sul Corriere della Sera, lui era un timido a cui recitare non piaceva per niente, tanto che oggi fa tutt'altro e vive una vita molto più ritirata.

Massimo Ciavarro e il cinema

Massimo Ciavarro iniziò ancora adolescente ad apparire nei fotoromanzi di Grand Hotel, come racconta, per mantenere la famiglia, dal momento che era rimasto orfano di padre da ragazzo e come commerciante non se la cavava affatto bene. Al cinema arrivò nel 1976 nella commedia Sorbole... che romagnole, ma fu solo nel 1983 che con Sapore di mare 2 - Un anno dopo esplose la Ciavarromania. A questo film ne seguirono in tutto altri 10, tra cui altre commedie giovanili come Giochi d'estate e Chewingum, ma anche film d'autore come Celluloide di Carlo Lizzani, dove ricoprì il ruolo di un celebre bello del cinema italiano, Massimo Serato. E' poi tornato brevemente al cinema nell'ultimo decennio degli anni Duemila, in Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto, Poveri ma ricchissimi di Fausto Brizzi e Un Natale a cinque stelle di Marco Risi. E' stato anche protagonista in televisione, dove ha interpretato molti film e serie tv, affiancando addirittura in Un'australiana a Roma Nicole Kidman, all'epoca (1987) praticamente agli esordi e ancora sconosciuta. A questo proposito ha raccontato a Candida Morvillo, che gli ha chiesto se avessero avuto un flirt:

Era carinissima, ma al di fuori da ogni tentazione. Giravamo Un’australiana a Roma, era giovanissima, una cavallona alta alta, tutta riccia, priva di ogni sex appeal. Quando si chiacchierava col regista Sergio Martino, diceva: io arriverò, io farò un gran carriera… Io e Sergio pensavamo: guarda ‘sta disgraziata. Fra noi, non ci fu niente. E poi stavo già con Eleonora, che mi mettevo a fare il pagliaccio?

Essenzialmente, però, per uno come lui, che non era animato da passione per il lavoro dello spettacolo ma da necessità, tutto questo era una sofferenza, come continua:

Non mi è mai piaciuto essere attore. Per recitare, devi essere narcisista, egoriferito, esibizionista. Io sono l’esatto contrario. Certo, non potevo sputare su una fortuna economica, ma il cinema mi metteva ansia e stress, appena ho potuto, ho fatto cose che mi somigliavano di più: l’azienda agricola, il produttore di tre film e di tre documentari, e oggi un’attività turistica a Lampedusa, dove organizzo pure, da 14 anni, un festival di cinema, Vento del Nord, con Laura Delli Colli.

Massimo Ciavarro oggi

Per assecondare questo suo carattere non decisamente da star, oggi Massimo Ciavarro fa una vita ascetica. Nel vero senso della parola, visto che al momento dell'intervista si trovava in un Ashram nelle Marche, dove, dice: "pratico yoga, cure ayurvediche, convivo con chi c’è. Ogni tanto, vengo qui per qualche giorno: è la mia fuga da questo mondo impazzito e folle. Abbiamo di colpo le persone maciullate alle porte di casa, il Covid, la crisi economica, energetica. E già c’erano il consumismo, i social… Poi, io meno sto a contatto con la gente e meglio mi sento". Massimo Ciavarro racconta poi di vedere poco il nipote, per via dei suoi lunghi soggiorni a Lampedusa, e che quando glielo affida per necessità, il figlio Paolo è terrorizzato che gli dia qualcosa che gli possa far male. Cosa a quanto pare non improbabile, come ha sperimentato quando glielo ha lasciato brevemente perché impegnato in una partita a tennis: "Infatti, gli ho dato una pallina da tennis e Paolo è uscito dal campo infuriato dicendo che era sporca di terra".

Nella stessa intervista poi Ciavarro racconta che all'epoca in cui era considerato un sex symbol stava sempre chiuso in casa, alimentando questa immagine di belloccio ma orso, che si è ritrovato a fare cose che in fondo non gli interessavano davvero. E quando usciva? "Mi riconoscevano. Ma ci ero abituato: venivo da dieci anni di fotoromanzi e, in redazione, arrivavano tonnellate di lettere di fan. Vengo riconosciuto ancora oggi. La metà delle donne mi dice che aveva il mio poster nella cameretta. Faccio parte di quei dinosauri che riconoscono tutti. Oggi, invece, i personaggi nascono e spariscono.". Definisce poi i due anni di vita notturna, che all'epoca era obbligatoria, come schifosi. Ci è piaciuta soprattutto la chiusa dell'intervista, quando Massimo Ciavarro dice cosa vorrebbe fare nei prossimi anni: "Vorrei come tutti, tranquillità. Vorrei non lottare contro i mulini a vento. E, per non capire e non vedere tante cose, vorrei essere stupido". Una "dote" che ahilui non gli è toccata in sorte.