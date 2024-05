Mara Maionchi replica con un post alle parole di Tiziano Ferro: "La riconoscenza umana è stata l'assenza che..."

Gossip TV

Dopo la risposta di Tiziano Ferro alla sua intervista a Belve, Mara Maionchi ha replicato al cantante, pubblicando un lungo post sui social. Ecco cosa è successo!

Il botta e risposta tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi potrebbe essere giunto a una sua fine. Tutto è iniziato nel corso dell'intervista della produttrice discografica a Belve, nell'ultima puntata del talk show condotto da Francesca Fagnani. Nel corso di quella lunga chiacchierata, Mara Maionchi ha dichiarato che Tiziano Ferro non le aveva dato il riconoscimento che meritava per averlo aiutato.

Mara Maionchi replica con un post alle parole di Tiziano Ferro: diatriba finita tra i due?

Il cantante non si è fatto trovare impreparato e nel corso di due diversi interventi sui suoi social ha risposto per le rime alla Maionchi, ricordardole di tutte le volte in cui l'ha nominata e ringraziata per il suo supporto, dalle interviste ai primi successi discografici, contando anche le sue biografie, nelle quali il nome di Mara Maionchi figurava anche nei ringraziamenti. Il cantante ha affermato che la gratitudine è uno dei valori basilari che ha insegnato ai suoi figli e che non si è mai risparmiato nel raccontare al mondo di quanto Maionchi sia stata preziosa per lui:

"Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni, quindi mi chiedo: Perché questo? Perché adesso? Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini, e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati. [...] Potrei postare la miriade di interviste nelle quali ti ho celebrato, i ringraziamenti nei booklet dei miei alburni quali eri in prima linea nei ringraziamenti, il nostro scherzo telefonico, una serie infinita tra citazioni nel mio libro o nel web- in tutte le lingue del mondo, perché ho parlato di te e Alberto in tanti posti del globo"

Non contento, il cantante aveva successivamente condiviso un articolo del portale Mowmag, nel quale veniva riportato che all'epoca del lancio di Rosso Relativo nel 2001, Mara Maionchi avrebbe chiesto a Tiziano Ferro di perdere peso e nascondere la sua omosessualità, in modo tale da risultare più appetibile al mercato musicale. Nell'articolo la produttrice discografica veniva definita non come "la nonnina buona, ma come il lupo cattivo" e che se Tiziano Ferro non avesse ritenuto di doverle essere riconoscente, dal punto di vista umano, allora, non avrebbe avuto tutti i torti.

Mara Maionchi replica ancora ai post social di Tiziano Ferro: "Caro Tiziano..."

Dopo aver letto dei vari contenuti che Tiziano Ferro ha pubblicato contro di lei, Mara Maionchi ha deciso di rispondere, rivolgendosi direttamente al suo ex cliente, spiegando di aver risposto a una domanda, decidendo di rispondere in base a ciò che le suggeriva la sua emotività. Inoltre, la produttric eha ribadito che l'assenza di riconoscenza è stata ciò che l'ha ferita maggiormente, soprattutto, perché nel loro caso si trattava di rapporti decennali:

"Caro Tiziano Ferro, ho risposto ad una domanda dando la priorità alla mia di emotività senza argomentare ulteriormente. La riconoscenza umana, quella che fa proseguire i rapporti al di là della professione, è stata l’assenza che mi è più spiaciuta, specie per me che ho mantenuto rapporti longevi con tanti artisti, quelli dalle carriere più fortunate come quelli che hanno intrapreso altri percorsi"

Maionchi ha anche voluto rispondere al contenuto di Mowmag, ribadendo la sua vicinanza alla comunità queer e alla libertà dell'individuo e negando con fermezza di aver mai cercato di impedirgli di nascondere il suo orientamento sessuale:

"Qualcuno ha odiosamente avanzato l’ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso. Sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me che fra l’altro, reputo che la libertà e l’auto-determinazione siano sacre"

E, infine, sperando forse di chiudere del tutto la questione, Mara Maionchi ha augurato il meglio al cantante e gli ha consigliato di restare accanto alla sua famiglia:

"In bocca al lupo per i tuoi progetti e per la serenità che ti auguri di trovare. Stai stretto alla famiglia perché è solo quello che conta davvero."