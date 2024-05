Tiziano Ferro al veleno contro Mara Maionchi e rincara la dose: "O dimagrisci e ti fingi etero o niente contratto"

Gossip TV

Tiziano Ferro al veleno contro Mara Maionchi. Il cantautore, dopo aver replicato alle frecciatina della discografica a Belve in cui ha parlato dell'ingratitudine del cantante, pochi minuti fa, Ferro ha condiviso un articolo del portale di Mowmag in cui si parla della discografica Mara Maionchi, "non come la nonnina buona, ma come il lupo"

Tiziano Ferro all'esordio della sua carriera, costretto a dimagrire e fingersi eterosessuale

L'articolo in questione pesa come un macigno sulla Maionchi alla quale si fa presente che per lanciare il cantante con Rosso Relativo nel 2001 (disco viene pubblicato in 42 nazioni, vende oltre due milioni e mezzo di copie), avrebbe invitato Tiziano a dimagrire (al tempo pesava 111 kg) e fingersi eterosessuale, costringendolo quindi a mentire, non rivelando subito il suo vero orientamento.

"È giunto il momento di raccontare una storia per intero. Mara Maionchi ospite all'ultima di Belve su domanda di Francesca Fagnani, ha fatto il nome di Tiziano Ferro, e soltanto il suo, mettendolo nella cerchia degli artisti che più le sono stati irriconoscenti. Sarebbe un ingrato, insomma. [...] Siamo così sicuri che per Tiziano Ferro sia stata una fortuna incontrare Mara Maionchi? Osiamo dubitarne. Per svariati motivi. "

"La discografica, nelle persone quindi di Mara Maionchi e Alberto Salerno, hanno messo il pur talentuosissimo enfant prodige di fronte a una scelta: "O dimagrisci, o niente contratto". Lui allora si è messo a dieta fino a diventare una silfide. Basta rivedere le immagini del tempo: smunto, magrissimo, emaciato in mezzo alle fan urlanti durante i firma-copie"

"Anche il suo orientamento sessuale avrebbe minato mortalmente l'immagine da teen idol perfetto con cui si era scelto di 'venderlo' alle folle. Una decisione, pure questa, del tutto figlia dell'epoca in cui il nostro ha esordito. Non per questo, però, giusta. O poco dannosa per lui."

"Il giovane Tiziano Ferro si è ritrovato, al disco d'esordio, amatissimo da milioni di persone per tutto quello che non era: magro ed eterosessuale. E col terrore che questa gigantesca bugia, imposta dalla discografica, potesse in qualunque modo venir smascherata. Non dice mai chiaramente perché, ma sempre nel documentario Prime Video, il cantautore racconta di essersi ritrovato, a un certo punto, con un enorme problema di alcolismo. Enorme problema di alcolismo che si sarebbe potuto evitare benissimo. E allora, al netto di tutto, Tiziano Ferro è stato 'fortunato' a incontrare Mara Maionchi? Forse, più il contrario. "

"Ma, prima di tutto, una persona infinitamente infelice giù dal palco, uno che ha dovuto imparare fin da subito a viversi come un orrendo segreto. Perché se solo si fosse azzardato a raccontare quello che era davvero, avrebbe perso ogni cosa, 'l'amore' dei fan in primis. E via con questa messa in scena per dieci lunghi anni, fino al coming out che il nostro ha fatto quando oramai era già affermatissimo Godzilla della musica italiana. Insomma, quando se lo è potuto permettere. Se oggi Tiziano Ferro non dovesse essere del tutto riconoscente a Mara Maionchi, dal lato umano e forse perfino da quello artistico, in fin dei conti avrebbe ragione

