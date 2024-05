Manila Nazzaro pronta ad allargare la famiglia dopo le nozze? ''Stefano Oradei impazzirebbe''

Gossip TV

Manila Nazzaro sta per convolare a nozze con il ballerino Stefano Oradei e racconta un retroscena sulla sua voglia di nuova maternità.

Sono fissate al 13 maggio le nozze di Manila Nazzaro e Stefano Oradei. I due sono innamoratissimi e hanno deciso di diventare una famiglia dopo un colpo di fulmine che li ha uniti in maniera fortissima. L’ex gieffina parla del matrimonio, poi confessa come ha reagito quando ha capito di provare sentimenti per il ballerino nonostante la relazione, lunghissima, con Lorenzo Amoruso fosse da poco terminata.

Manila Nazzaro pronta a dare un figlio a Stefano Oradei?

Dopo una lunghissima storia d’amore durata undici anni con Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro ha conosciuto il ballerino Stefano Oradei, volto di Ballando con le Stelle fino al 2022, ed è stato amore a prima vista. Il colpo di fulmine si è consolidato in un rapporto intenso e i due hanno deciso di convolare a nozze, sposandosi davanti ad amici e parenti il prossimo 13 maggio. Intervistata da Chi Manila, che ha rivelato un retroscena inaspettato, ha parlato del matrimonio e del perché si è sentita spinta verso questa idea nonostante la relazione con Oradei non sia nata da tantissimo tempo.

“Saranno presenti anche nomi importanti della tv, ma sono davvero tutti amici e amiche. R saremo per ora in 150. Forse avrei voluto una festa un po’ più raccolta ma per Stefano questo è il primo matrimonio e voglio dargli l’importanza che merita. E poi, ripeto, anche io ho l’entusiasmo da primo matrimonio, non ricordo nulla delle mie nozze […] L’idea di matrimonio è legata all’idea della famiglia, anche pensando ai miei figli. Ed è qualcosa che me è mancato sempre fino a qui”.

Spesso Manila è stata criticata proprio per il fatto di aver deciso di fare così sul serio con Stefano senza rispettare, a detta dei più critici, la lunga relazione precedente con Amoruso. L’ex Miss Italia, tuttavia, ha spiegato di non aver avuto altra scelta che arrendersi ai suoi sentimenti tempestosi per il ballerino, svelando poi di avere ancora voglia di maternità anche sapendo quanto il suo futuro sposo ne sarebbe felice.

“In quel momento ho detto, “Vabbè non può essere è solo smarrimento”. Sì, mi sono fatta dei problemi all’inizio […] Sa chi mi ha fatto aprire gli occhi? Sono stati i miei figli, soprattutto il grande, Francesco […] Stefano ha sei anni meno di me, non ha figli. Io non ho mai nascosto la volontà di un’altra maternità, sono proprio mamma, mi ci sento e Stefano impazzirebbe all’idea”.