Grande Fratello, Manila Nazzaro e il retroscena sulle nozze con Stefano Oradei: "Non volevamo dirlo subito perché..."

Gossip TV

L'ex concorrente del GF Manila Nazzaro ha svelato un retroscena sulla proposta di matrimonio ricevuta da Stefano Oradei.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro e il ballerino Stefano Oradei convoleranno presto a nozze: la coppia ha annunciato la data ufficiale del matrimonio durante l'ultima ospitata a Verissimo, in studio da Silvia Toffanin.

GF, Manila Nazzaro svela un retroscena sulle nozze con Stefano Oradei

Intervistata dal settimanale Diva & Donna, Manila Nazzaro ha rivelato perché non hanno deciso di svelare subito della proposta di matrimonio. L'ex Miss Italia e il ballerino convoleranno a nozze il 13 maggio 2024, pur essendo legati da pochissimo ed è in parte per questo che la coppia ha deciso di attendere. Manila ha rivelato che voleva che il fidanzato e i suoi due figli, Nicholas e Francesco Pio, si affezionassero prima gli uni all'altro, per poi annunciare le nozze.

"Era il primo periodo che ci frequentavamo. Nessuno sapeva, avevo anche paura che ci vedessero. La proposta me l’ha fatta a maggio, ma abbiamo deciso di comunicarlo più avanti. Abbiamo voluto trascorrere l’estate insieme, con i miei figli, facendo viaggi e consolidando il legame tra noi quattro. È stato tutto perfetto e ho capito che i ragazzi erano pronti a pensare Stefano come parte della famiglia. Una famiglia vera, cosa che non hanno mai avuto

A quanto pare, la proposta era arrivata già a maggio 2023, ma per garantire una maggiore serenità ai figli, Manila Nazzaro ha preferito aspettare, per poi svelare il tutto durante la festa di compleanno di entrambi, il 10 ottobre:

"Durante la festa del nostro compleanno lo abbiamo annunciato ai nostri genitori, parenti e amici presenti, con la gioia da parte di tutti."

Sulla scelta del mese di maggio, invece, Manila Nazzaro ha svelato che è per una sua devozione religiosa che ha scelto questo mese:

"Maggio è un mese a cui sono molto legata. Sono devota alla Madonna e anche se non posso sposarmi in chiesa e sarà un matrimonio civile, il 13 maggi è proprio il giorno della Madonna ed è l’unico giorno libero della struttura che abbiamo scelto, Villa Miani, a Roma. Anche la scelta della location ha un motivo. Si vede tutta Roma, città che mi ha adottato, che mi ha dato il lavoro, le amicizie vere, la famiglia e da dove si vede bene l’Altare della Patria, dove ci siamo detti il nostro sì"

Scopri le ultime news su Grande Fratello