Manila Nazzaro al settimo cielo dopo le nozze: ''È stato un giorno da favola''

Gossip TV

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati il 13 maggio a Roma e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip racconta l’emozione di quel giorno.

Il 13 maggio 2024, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno detto sì davanti a tanti invitati, molti di cui volti noti dello spettacolo, nella splendida location di Villa Miani a Roma. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato le emozioni di quel giorno, culmine della sua favola d’amore con lo storico ballerino di Ballando con le Stelle.

Manila Nazzaro racconta tutte le emozioni del suo matrimonio

Tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono conosciuti in un momento particolare, entrambi single dopo tanti anni di relazione e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso che inizialmente era molto timorosa nel lasciarsi andare, proprio volendo far trasparire la sua parte razionale. Poi l’amore è sbocciato e in breve tempo i due hanno deciso di convolare a nozze, prima al comune e poi con una cerimonia sentita e molto emozionante a Villa Miani, location di lusso a Roma, celebrata il 13 maggio 2024.

Dopo le nozze i due sposini stanno vivendo un momento ancora più magico e romantico ma, intervistata da Chi, Manila ha ammesso che non è cambiato molto per lei e per la loro famiglia dato che vivendo insieme condividendo le giornate tra casa e lavoro. La giornata del matrimonio è andata benissimo, con ben tre cambi d’abito per Manila che ha lasciato stupiti i suoi numerosi invitati, molti dei quali volti Vip del panorama italiano. C’è stato, come racconta l’ex Miss Italia, anche un piccolo momento di ansia per un imprevisto ma per fortuna tutto sotto controllo, del resto è proprio Manila a rivelare che anche grazie a Stefano guarda il mondo in modo rilassato:

“L’ansia no so cosa sia e non le faccio prendere il sopravvento nei momenti più critici. Come hanno detto le mie amiche, poi, ho sposato un uomo pluriaccessoriato, perché sa fare tutto, ha organizzato anche una serenata la sera prima. È stato un giorno da favola. Ai miei ospiti in ricordo ho lasciato una candela con un biglietto a forma di cuore con scritto: “Un giorno qualcuno quando meno te lo aspetti la vita ti regala una favola”. Che è un po’ la frase che racconta la nostra storia. Così improvvisa, così fulminea e così perfetta”.

Nazzaro ha poi svelato di aver visto i suoi figli molto emozionati in quel giorno, nel quale ha promesso a Stefano di esserci e di sapersi ascoltare giorno dopo giorno. Come già rivelato in precedenza, l’ex Miss Italia ha poi confermato che le piacerebbe poter donare a Stefano un bambino e allargare la loro famiglia, certa che nulla è impossibile.