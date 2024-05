Manila Nazzaro ha sposato il ballerino Stefano Oradei: "La vita ti regala una favola" tutte le foto

Gossip TV

L’ex Miss Italia, Manila Nazzaro e il noto ballerino Stefano Oradei, ieri, sabato 4 maggio 2024, si sono giurati amore eterno in Campidoglio celebrando il primo atto del loro matrimonio con rito civile alla presenza di amici e invitati più stretti.

Damigelle della sposa, le amiche di sempre di Manila, Milena Miconi e Angela Melillo. Dopo la celebrazione, marito e moglie hanno continuato i festeggiamenti sulla terrazza dell'hotel Mecenata Palace, nel cuore della capitale con una vista da sogno.

"Un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola" si legge sul profilo Instagram di entrambi, accompagnati dalla foto delle loro fedi nuziali.

Il 13 maggio prossimo sarà organizzata un'altra festa che vedrà la partecipazione di oltre un centinaio di invitati a Villa Miani, a Roma. La seconda cerimonia sarà officiata da Milena Miconi. "Forse avrei voluto una festa più raccolta, ma per Stefano questo è il primo matrimonio e voglio dargli l'importanza che merita, E poi, anche io ho l’entusiasmo da primo matrimonio, non ricordo nulla delle mie nozze. ha raccontato la Nazzaro a Chi. L'ex Miss Italia si è sposata con l'ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli: Nicolas e Francesco Pio. Successivamente è stata legata per molti anni a l'imprenditore sportivo Lorenzo Amoruso. Manila e Stefano si sono incontrati per la prima volta nel 2020 durante la loro partecipazione a Ballando con le Stelle.

"Lui è veramente l’altra metà della mela - ha raccontato la Nazzaro a Chi - Abbiamo gli stessi progetti, lo stesso modo di vedere le cose, ci divertiamo a fare tutto assieme, c’è quella simbiosi e…E con lui ho capito che allora esiste quella cosa lì: la voglia di svegliarti tutti i giorni con quella persona accanto. Ha sei anni meno di me e sì, non ha figli. Io non ho mai nascosto la volontà di un’altra maternità, sono proprio mamma, mi ci sento proprio. Stefano impazzirebbe all’idea. Così ho pensato: “E se poi non arriva?”. Poi ho capito che questi pensieri sono anche frutto di sollecitazioni esterne. Mi preoccupo troppo di quello che pensano gli altri. Lui mi dice: “Ma io voglio te, non voglio quello che mi vorresti o potresti dare: quello lo costruiremo assieme”. Stefano è stata la persona che più di ogni altra mi ha rassicurato. Quando incontri una persona che, anziché davanti, ti cammina accanto, cambia tutto. Stefano ha tirato fuori il mio lato più dolce…E poi le favole esistono, non bisogna avere paura di dire e di dirsi “ricomincio”.