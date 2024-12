Lulù Selassiè, parla l’avvocato: "La mia assistita è innocente"

Gossip TV

“Nessuna ammissione di responsabilità”, parla Edoardo Albertario, il legale di Lulù Selassiè in merito alla denuncia di stalking da parte dell'ex fidanzato, Manuel Bortuzzo.

La storia d'amore tra Manuel Bortuzzo, giovane campione di nuoto paralimpico, e Lulù Selassié, principessa etiope e influencer, iniziata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip nel 2021-2022 con il tempo si è trasformata rivelando risvolti drammatici e trasformandosi in una vicenda legale complessa. Oggi, il loro rapporto è al centro di un procedimento penale, con accuse di stalking a carico di Lulù.

Manuel Bortuzzo ha denunciato Lulù Selassié

Secondo quanto riportato, dal momento della rottura, Lulù avrebbe messo in atto comportamenti ossessivi nei confronti di Manuel, superando i confini di una normale richiesta di riconciliazione. Tra i presunti episodi, ci sarebbero messaggi insistenti, appostamenti e minacce. Tra gli eventi più significativi, emerge un episodio del settembre 2022, quando Lulù si è presentata in un ristorante dove Manuel cenava con la nuova compagna, prenotando un tavolo per osservarli. Durante i Mondiali di nuoto del 2023 a Manchester, avrebbe persino soggiornato nello stesso hotel dell’atleta, lasciando biglietti sotto la porta della sua stanza.

La situazione sarebbe ulteriormente degenerata in episodi di violenza fisica. Durante i Mondiali paralimpici in Portogallo, nell’aprile 2023, Lulù avrebbe raggiunto la stanza di Manuel e lo avrebbe aggredito con due schiaffi. Un ulteriore episodio inquietante risalirebbe al settembre 2022, quando, durante il ricovero di Manuel in un ospedale di Latina, la giovane avrebbe cercato di forzare l’ingresso della sala operatoria, arrivando a scontrarsi con il personale medico. Bortuzzo ha quindi deciso di denunciare la sua ex compagna, portando all’adozione di misure cautelari nei confronti di Lulù. Tra queste, il divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico per monitorarne gli spostamenti. Nonostante le richieste della Selassié di revocare questa misura, sostenendo che interferisse con la sua vita professionale, il giudice ha respinto l’istanza, considerandola necessaria per la sicurezza di Manuel.

La difesa di Lulù Selassié

Attraverso il suo avvocato, Edoardo Albertario, Lulù ha negato le accuse e dichiarato la sua innocenza. In una nota ufficiale, il legale ha contestato la diffusione di atti giudiziari riservati alla stampa, definendo tale pratica "scandalosa dal punto di vista giuridico e morale". L’avvocato ha sottolineato che quanto riportato dai media contiene "inesattezze e falsità" e che la verità emergerà nelle sedi opportune.

"L’Avvocato Edoardo Albertario, in qualità di difensore di Lucrezia Selassiè ci tiene a specificare quanto segue. È in primis scandaloso dal punto di vista giuridico e morale che giornalisti di varie testate siano in possesso di atti provenienti dalla Procura della Repubblica di Roma e dall’Ufficio GIP di Roma. Sono atti personalissimi, tra cui verbali di dichiarazioni spontanee, che in alcun modo sarebbero dovuti uscire da certi Uffici. In secondo luogo preme sottolineare che negli articoli usciti sulle testate di oggi sono state scritte delle inesattezze, se non addirittura delle falsità, che nuocciono gravemente alla reputazione della Selassiè. Non vi è stata alcuna ammissione di responsabilità, la mia assistita si dichiara innocente e la verità processuale emergerà al momento e nelle sedi opportune. In conclusione ci si auspica e si chiede di mettere immediatamente fine a questa macchina del fango che non fa bene a nessuno e che può produrre danni, morali e non, di portata non calcolabile."