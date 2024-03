Ludovica Valli sbotta contro gli haters dopo aver pubblicato alcune foto di famiglia: "Sbaglio sempre per voi!"

Gossip TV

Ludovica Valli è stata presa di mira dagli haters dopo la pubblicazione di alcuni scatti di famiglia.

L'influencer Ludovica Valli è stata di recente in vacanza con la famiglia a Dubai e ha deciso di condividere con i fan alcuni scatti di quei giorni di relax, trascorsi insieme alla sua famiglia. L'ex protagonista del dating show di Uomini e Donne ha annunciato da poche settimane di essere in dolce attesa del terzo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio, dopo la nascita dei piccoli Anastasia e Otto Eduardo, presenti nelle foto pubblicate sui social.

Ludovica Valli attaccata dagli haters per le foto di famiglia: la risposta piccata dell'influencer

Gli scatti pubblicati su Instagram mostrano alcuni momenti trascorsi dalla famiglia a Dubai: attimi di vita quotidiani, foto dei piccoli e momenti di relax. Tuttavia, alcuni haters sono stati infastiditi dalle foto e dalla lunga didascalia a corredo degli scatti postati. Nel post, infatti, Ludovica Valli annunciava che presto sarebbero stati di nuovo in viaggio, sia per un'ulteriore vacanza, sia per lavoro e che era impegnata a disfare e rifare le valigie.

Questa innocente confessione ha però scatenato alcuni commenti negativi nei post, come quello di un hater che non ha perso occasione di offendere l'influencer, giudicandola superficiale:

"Sembra che solo tu abbia una vita meravigliosa, i tuoi figli super intelligenti, dirai tutta invidia, Di cosa poi, il tuo problema le foto..."

Ma Ludovica Valli non si è lasciata intimidire e ha così ribattuto al commento contro di lei:

"Si vede che con questo tuo profilo fake mi segui poco… ho avuto e ho tutt’ora anche io e anche noi i nostri momenti no… li ho anche sempre mostrati proprio per far vedere che io sono umana proprio come voi e che è del tutto normale! Per due foto con la mia famiglia significa che voglio far vedere che ho la famiglia del Mulino Bianco? No grazie, non la vorrei nemmeno, sai che noia! Se ci si lamenta troppo rompete, se si mostra felicità rompete… fate pace con voi stesse/i."

L'influencer è tornata a parlare dell'argomento anche nelle sue stories su Instagram, consigliando agli haters di non prendere sul serio tutto ciò che pubblicava e che a volte, invece di lamentarsi, avrebbero potuto migliorare la propria vita:

"Vorreste aprire Instagram perennemente e leggere cose che rattristano? Preferireste? Ma dai su, invece di comportarvi così perché non fate qualcosa per migliorare la vostra vita? Oltre a prendere con leggerezza ciò che davvero deve essere preso con leggerezza e viceversa le cose che dovrebbero essere prese con più serietà… vivreste meglio, ve lo dico con il cuore davvero! I problemi della vita sono ben altri, se proprio concentratevi su quelli, non sulla mia leggerezza, che ogni tanto grazie a Dio e grazie ai miei bambini ancora oggi ho."