Uomini e Donne, Ludovica Valli annuncia di essere in dolce attesa per la terza volta: "Non vedevo l'ora di dirvelo!" [VIDEO]

L'ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli, ha annunciato di essere in dolce attesa del suo terzo bambino!

Con un dolce video pubblicato sui social, Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, il noto dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ha annunciato di essere in dolce attesa del suo terzo figlio!

Uomini e Donne, Ludovica Valli diventerà mamma per la terza volta: il tenero annuncio sui social! [VIDEO]

Solo qualche settimana fa, Ludovica Valli aveva festeggiato il battesimo del suo secondogenito, il piccolo Otto Edoardo, nato nel 2023 dal compagno Gianmaria Di Gregorio, da cui ha avuto anche la primogenita Anastasia. L'ex tronista è stata spesso al centro delle polemiche per il rapporto con le due sorelle Beatrice ed Eleonora: secondo diverse malelingue, infatti, tra le tre non sembra esserci buon sangue e molti hanno criticato l'assenza di foto e stories dell'una sui social dell'altra. In occasione del battesimo di Otto Edoardo, tuttavia, la famiglia al completo si è riunita e le sorelle hanno pubblicato degli scatti insieme, con tutti figli e nipoti, proprio per zittire tutti i pettegolezzi.

Ma, in queste ore, Ludovica Valli è tornata al centro delle news per una notizia completamente diversa: è in dolce attesa del suo terzo figlio! L'ex tronista ha deciso di condividere sui social un tenerissimo video in cui svela il pancione già ben evidente. A corredo del filmato c'è questa dolce didascalia:

"La 'cosa' più inaspettata di tutta la nostra vita insieme. Era impossibile tenervelo ancora nascosto, qui stiamo esplodendo d'amore"

Nel filmato, la piccola Anastasia e Otto Edoardo abbracciano e baciano il pancione materno, sorridendo felici. Anche nelle stories, Ludovica Valli ha ripostato un frame del filmato, ribadendo che non volevano più trattenere il segreto:

"Non vedevo l'ora di poterlo condividere anche con voi...giuro, non vedevo l'ora"

