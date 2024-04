Lucio Presta porta a galla retroscena shock su Amadeus e il Festival di Sanremo

Gossip TV

L’ex manager di Amadeus, Lucio Presta, svela tutta la verità sul conduttore e sul Festival di Sanremo.

La collaborazione tra Amadeus e Lucio Presta si è improvvisamente interrotta durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo condotta dal presentatore. Ora l’agente ha deciso di parlare, rivelando alcuni retroscena inediti che cambiano la prospettiva sul lavoro svolto da Amadeus per la kermesse italiana.

Lucio Presta, cosa ha rivelato su Amadeus

Proprio durante l’ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus su Rai 1, la collaborazione tra il presentatore e il suo agente Lucio Presta si è improvvisamente interrotta. Amadeus ha confermato la sua intenzione di non tornare al timone della kermesse musicale d’Italia dopo anni di successo strepitoso con share alle stelle, ed è ufficialmente passato a Discovery dopo l’addio alla Rai. Ora, Presta ha voluto fare qualche appunto a quanto accaduto tra lui e il presentatore in una lunga intervista rilasciata a Il Giornale. L’agente, infatti, ha iniziato ammettendo di aver lavorato lui stesso al regolamento per il Direttore Artistico che poi Amadeus ha presentato in Rai e per il quale è stato elogiato.

“Il primo Festival di Sanremo fatto insieme è risultato un capolavoro di complicità. Amadeus non sapeva neanche da dove si potesse iniziare a formulare un regolamento e ciò che ne consegue, quali fossero i diritti e i doveri del Direttore Artistico del Festival. […] Con Amadeus e la sua famiglia ho trascorso alcuni giorni a La Coruna, in Spagna, per scrivere interamente il regolamento che poi lui ha portato in Rai come opera sua”.

Un affondo deciso quello di Presta, che sembra avere il dente avvelenato contro il suo ex assistito forse anche per il modo frettoloso con il quale si è interrotto il loro rapporto lavorativo. Mentre Antonella Clerici commenta l’opzione di prendere il posto di Amadeus al Festival di Sanremo, e si cerca un sostituto tra i volti più amati della televisione italiana, Presta rincara la dose e rivela di aver aiutato il conduttore anche con la scelta delle co-conduttrici che spesso ha suggerito quando lui non sapeva neppure chi fossero.

“Io le incontravo da solo su mandato di Ama, solo in seguito organizzavo una cena o un pranzo, regolarmente offerto e curato dal sottoscritto, per presentargliele. Alcune le ha incontrate per la prima volta direttamente durante i servizi fotografici di Saremo. Chi? Giorgina Rodriguez, Alketa Vejsiu, Sabrina Ferilli, Ornella Muti…”.