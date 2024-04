Amadeus passa a Warner Bros. Discovery, arriva la conferma ufficiale: ecco quale programma condurrà!

Gossip TV

Dopo aver detto addio alla Rai, Amadeus ha firmato un contratto quadriennale con Warner Bros. Discovery. Ecco in quale programma lo vedremo!

Dopo l'ufficialità dell'addio alla Rai, per Amadeus arriva anche il comunicato ufficiale di Warner Bros. Discovery che conferma che il conduttore ha siglato un contratto quadriennale con il gruppo e debutterà già dal prossimo autunno sul Nove, canale di punta di Discovery.

Amadeus, dopo l'addio alla Rai è ufficiale il passaggio a Warner Bros. Discovery: ecco quale programma condurrà

Con un accordo della durata di quattro anni, Amadeus passa ufficialmente a Warner Bros Discovery, collaborando, come riporta Ansa.it, attivamente allo sviluppo di nuovi format di intrattenimento per le varie piattaforme del gruppo. Dopo aver fatto guadagnare alla Rai oltre 100 milioni di euro in pubblicità con l'ultimo Festival di Sanremo 2024, il conduttore ha deciso di non confermare la collaborazione con l'azienda di Viale Mazzini.

Durante un incontro con il Dg Giampaolo Rossi, Amadeus ha confermato di voler intraprendere una nuova strada e, in un successivo intervento sui social ha svelato che è con grande gratitudine che lascia un'azienda con cui ha collaborato in maniera ottimale nel corso degli ultimi anni e grazie alla quale è potuto entrare nelle case e nel cuore degli italiani.

Inoltre, nel comunicato ufficiale di Warner Bros. Discovery si legge anche:

"Amadeus condurrà sul Nove un programma di access prime time e due di prime time. Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli dei progetti che lo vedranno protagonista"

Perciò, già dal prossimo autunno, Amadeus passerà al Nove e lo vedremo alla conduzione di ben tre programmi, ma bisognerà aspettare per conoscere ulteriori dettagli.

Amadeus passa a Warner Bros. Discovery: il comunicato ufficiale del gruppo

Il gruppo di Warner Bros. Discovery, inoltre, ha pubblicato un'ulteriore nota nella quale celebra il successo di un anno, il 2023, ricco di grandi traguardi, ma anche il promettente futuro che il gruppo auspica con l'ingresso di Amadeus nella squadra di conduttori dell'azienda:

"Warner Bros. Discovery, dopo un 2023 senza precedenti e un inizio 2024 ancora più promettente, segna un nuovo clamoroso colpo nel mondo dell’intrattenimento televisivo. Amadeus, uno dei volti più amati della televisione italiana, showman, conduttore, DJ, protagonista indiscusso ormai da anni del preserale, dell’access prime time e del prime time, direttore artistico dei record per i suoi Festival di Sanremo, entrerà nella squadra dei talenti targata Warner Bros. Discovery, una delle principali media company a livello mondiale"

Nel comunicato, Amadeus viene celebrato come un grande conduttore e showman e tra i progetti che Warner Bros. Discovery ha in mente per lui c'è anche una collaborazione con il manager per lo sviluppo e l'ideazione di nuovi format. Anche Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros. Discovery Sud Europa, ha condiviso l'entusiamo per l'arrivo di Amadeus a Warner Bros. Discovery, dicendosi "impaziente di lavorare insieme, di unire la grande energia che lo contraddistingue e che sicuramente saprà portare nel nostro Guppo. Con la creatività dell'editore che più di ogni altro negli anni recenti ha rinnovato la tv italiana".