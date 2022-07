Gossip TV

L'ex capitano giallorosso intento a giocare a padel in compagnia dell'amico Vincent Candela: la dedica del suo ex compagno di squadra.

Dopo le immagini di Ilary Blasi in Tanzania in compagnia della sorella e dei figli, ieri è apparso per la prima volta dopo l'annuncio della fine del suo matrimonio, anche l'ex capitano giallorosso intento a giocare in un torneo di padel.

Le prime immagini di Francesco Totti dopo la separazione con Ilary Blasi: "O si vince o si perde.."

Totti era in compagnia del suo amico ex compagno di squadra Vincent Candela che ha dedicato all'ex calciatore una dedica più che eloquente.

Francesco era nei campi del Fight Club all'interno dell’Heaven Sporting club in zona Morena e dopo il match ha firmato alcuni autografi sorridente. Candela ha pubblicato un'immagine dell'ex capitano con cui ha giocato in doppio e ha accompagnato lo scatto taggandolo e con la seguente frase:

"Non si perde mai, si vince o si impara".

Un passione quella di Totti per il padel che è diventata anche la pietra dello scandalo intorno al suo matrimonio con Ilary. Sembra proprio che durante un torneo del gioco tanto amato dall'ex capitano, abbia incontrato la donna per la quale pare abbia perso la testa, ovvero la 34enne romana, Noemi Bocchi. Quest'ultima, si è trincerata nel silenzio dopo i giorni di fuoco in cui è esploso il gossip sull'ex calciatore al quale viene ormai accostato il suo nome da mesi. Dell'ex moglie di Mario Caucci da quale ha avuto due figli, è riuscita (almeno per il momento) a scappare dai paparazzi e dai più curiosi alla incessante ricerca di conferme e smentite.

Intanto ieri, la sorella minore di Ilary, Melory Blasi, è intervenuta sulle recenti dichiarazioni di Alex Nuccetelli, amico intimo della coppia. Quest'ultimo, al Messaggero, ha racconto alcuni dettagli sulla seperazione che secondo Melory, ha fatto presente sui social, avrebbe potuto evitare.