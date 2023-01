La Vita in Diretta, Mara Venier come una furia su Marisela Federici: "Mi fai orrore!"

Gossip TV

A La Vita in Diretta, Marisela Federici ha commentato gli ultimi mesi di vita di Gina Lollobrigida e in particolare il rapporto con Andrea Piazzolla. Ma le sue parole hanno scatenato la furia di Mara Venier. Ecco cosa è successo.

La scomparsa di Gina Lollobrigida è stata una notizia che ha scosso il mondo dello spettacolo italiano e non solo. In ogni programma dei diversi palinsesti è stato dedicato uno spazio alla diva. Anche al La Vita in Diretta il conduttore Alberto Matano ha voluto omaggiarla, facendo intervenire ospiti come Marisela Federici. Tuttavia la nobildonna ha espresso alcuni commenti che non sono andati a genio alla conduttrice Mara Venier, la quale ha chiamato il programma in diretta per dire la sua contro la donna.

La Vita in Diretta, studio nel caos per la chiamata di Mara Venier

Tra gli opinionisti era presente in studio anche Marisela Federici, la quale parlando degli ultimi mesi di vita della diva e del rapporto con Andrea Piazzolla, l'uomo che si era preso cura di lei negli ultimi anni e che era come un figlio, ha commentato:

"Trovo tristissimo tutto questo: a quell'età la solitudine è doppia e tu sei dipendente psicologicamente e lei non riusciva più a vivere senza di lui. La verità di questa tragicommedia la sanno i protagonisti. Io conosco l'altro lato rispetto ad Andrea."

Parole che hanno scatenato la rabbia della conduttrice Mara Venier, che ha deciso di chiamare in diretta il programma e dire cosa pensava delle parole senza cuore di Federici:

"Non capisco il tuo atteggiamento. Parli di situazione tragicomica, ma vedi, mia cara, qui ti comico non c'è nulla. Forse fa ridere solo te, visto che ti vedo ridere. Non fa ridere certo alle persone che hanno voluto bene a Gina. Perché noi l'abbiamo vissuta per tanti anni e ricordo quando ho intervistato Gina e nell'ultima intervista mi diceva: 'vorrei morire in pace'..."

La conduttrice ha continuato ed è andata giù pesante con le parole contro la nobildonna, accusandola di essere una donna cinica e senza cuore:

"Mi fa orrore il tuo cinismo, non sai la verità. Ma che ne sai di verità e di dolore e sofferenza? Che ne sai di Gina e di come Andrea le è stato vicino in questi anni?"

Marisela Federici non sembrava per nulla intimorita dall'exploit di rabbia della conduttrice e ribatteva con sarcasmo, scatenando ancora di più la rabbia di Mara Venier che ha deciso di riattaccare, stanca di dover controbbattere a una persona così insensibile.