La Talpa torna in tv: Ilary Blasi sarà la conduttrice? Ecco l'ultima indiscrezione!

Gossip TV

La Talpa è uno storico programma Mediaset e sembra che stia per tornare in tv: Ilary Blasi sarà la prossima conduttrice? Ecco ciò che sappiamo!

Il palinsesto di Mediaset per la prossima stagione televisiva dovrebbe includere anche il ritorno de La Talpa, storico programma della rete, andato in onda su Canale5 e Italia1. Il ritorno de La Talpa segnerebbe anche un altro ritorno: quello di Ilary Blasi, che secondo gli ultimi rumors dovrebbe essere sempre più vicina alla conduzione del programma.

La Talpa torna in tv: ecco quando dovrebbe andare in onda

I primi accenni su un possibile ritorno nel palinsesto di Mediaset de La Talpa sono emersi già nel corso della precedente estate. In occasione della presentazione dei programmi per la stagione televisiva 2023/2024, infatti, i vertici dell'azienda di Cologno Monzese avevano lasciato intendere che per la primavera 2024 o quella del 2025 sarebbe stato possibile rivedere in tv il reality che aveva lasciato le reti televisive nel 2008.

Il programma era previsto già per questa primavera, ma a modificare i piani è stato l'allungamento della programmazione del Grande Fratello, che è terminato a fine marzo ed è stato sostituito dopo solo una settimana da L'Isola dei Famosi. Tuttavia, come ha già anticipato Davide Maggio, sembra che siano giunti i tempi in cui rivedremo in tv La Talpa.

Al momento non è ancora chiaro quando andrà in onda, ma è probabile che, se il GF tornasse in onda a settembre come suo solito, allora, il reality potrebbe arrivare in tv nella primavera del 2025.

Ilary Blasi torna a condurre? Il suo nome tra le papabili conduttrici de La Talpa

In attesa di scoprire quando andrà in onda la nuova edizione de La Talpa, spunta anche la prima indiscrezione su chi potrebbe condurre il programma. E il nome più papabile della lista è quello di Ilary Blasi. L'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi si è presa un anno di distanza dalla tv, dopo l'uscita su Netflix del documentario Unica, in cui raccontava del difficile divorzio da Francesco Totti.

I fan dell'ex showgirl pensavano di vederla tornare alla conduzione dell'Isola dei Famosi, ma a sorpresa la conduzione era stata affidata a Vladimir Luxuria. Nonostante le malelingue diffondessero voci di astio tra Luxuria e Blasi, la prima ha rassicurato che aveva ricevuto il benestare dell'ex conduttrice e che Ilary le aveva augurato buona fortuna.

Intanto, arriva da TvBlog, una prima indiscrezione sul nome di Ilary Blasi che è stato collegato alla nuova edizione de La Talpa:

"Alla guida della nuova edizione de La Talpa dovrebbe esserci Ilary Blasi, che torna alla conduzione di un reality show dopo lo stop dell’Isola dei famosi, che l’editore ha deciso di affidare quest’anno a Vladimir Luxuria"

Anche se al momento questa è solo un'indiscrezione, al momento Ilary Blasi tornerà sicuramente in tv, ma alla conduzione di Batitti Live, previsto per l'estate.