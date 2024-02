Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria diventa conduttrice del reality: "Un sogno che si avvera"

Gossip TV

Le prime parole di Vladimir Luxuria dopo l'ufficializzazione al timone dell'Isola dei Famosi.

E ufficiale: Vladimir Luxuria sarà la conduttrice della diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi. L'ex parlamentare originaria di Foggia, ha un legame speciale con il celebre reality della sopravvivenza che ha vinto nel 2008 e in cui ha ricoperto il ruolo di inviata e opinionista.

"Ilary rimane con noi, ci piace a iniziare a lavorare con lei su una nuova fase di carriera legata all’intrattenimento puro" queste le parole dell'Ad dell'azienda di Cologno, Pier Silvio Berlusconi "e quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi”. Vorremmo provare a fare una nuova L’Isola dei Famosi, vorremmo riportare le storie e una narrazione più profonda al centro del programma. Vladimir Luxuria pensiamo sia la scelta giusta [per la conduzione, ndr], ho grande ammirazione e stima, è una bella storia avendo giocato tutte le parti”.

Luxuria, dopo l'annuncio bomba di Berlusconi, ha commentato a Pomeriggio 5 la sua nuova avventura televisiva:

“Ho condotto una vita molto intensa…Ho condotto pure un trattore…Sono molto felice e non mi sembra ancora vero…L’ho sperato…E’ un sogno che si avvera…Io ho aspettato l’ok definitivo perché io ho fatto due provini e finché non è arrivato l’ok…Ed è arrivato ieri…"

"Io non ho fatto le scarpe a nessuna, anche perché non mi entrano le scarpe di Ilary…" ha voluto precisare Vladimir alle telecamere di Canale 5. Nelle ultime ore è tornato a girare un video piuttosto profetico in cui Ilary, proprio con Vladimir, commenta la conduzione di Signorini al Grande Fratello Vip. "Da opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene”.

