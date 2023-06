La Talpa, Silvia Toffanin condurrà la prossima edizione del reality?

Gossip TV

Si vocifera che per la prossima edizione de La Talpa a condurre il reality possa essere Silvia Toffanin. Vediamo insieme i dettagli della notizia!

La Talpa, uno dei più noti reality della rete Mediaset è pronto a tornare in Tv? Stando alle ultime indiscrezioni, sembra proprio così e alla conduzione della nuova edizione potrebbe esserci un volto noto al pubblico di Canale5: la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin.

La Talpa, per la nuova edizione ci sarà Silvia Toffanin alla conduzione?

L'ultima edizione andata in onda risale al 2008 con Karina Cascella alla conduzione, ma secondo quanto riporta NuovoTv, Mediaset starebbe pensando di riportare in tv La Talpa, per una nuova stagione, che prenderebbe il posto de L'Isola dei Famosi, finita nel mirino di Pier Silvio Berlusconi a causa degli ascolti altalenanti.

"Secondo quanto riportano sia il settimanale sia Biccy.it, Maria De Filippi, che si vocifera possa ottenere presto un ruolo da manager nell'azienda, avrebbe proposto Silvia Toffanin come nuova conduttrice del reality:

"Sembrerebbe che Maria De Filippi sia in pole position per diventare la consigliera più fidata di Pier Silvio e addirittura dirigente d'azienda. Si dice che Maria e Silvia Toffanin lavoreranno a stretto contatto."

Considerando i programmi che si susseguiranno sulla rete, tuttavia, La Talpa non tornerebbe sugli schermi televisivi prima del 2024, perciò, per scoprire se questa indiscrezioni dovesse essere confermata dovremmo aspettare i prossimi mesi.